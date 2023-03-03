رفع بنك "مورجان ستانلي" توقعاته لسعر الفائدة الذي سيصل إليه البنك المركزي الأوروبي عند ذروة دورة التشديد الحالية، حيث يعتقد أن الضغوط التضخمية ستواصل التأثير على منطقة اليورو.

وذكر البنك في مذكرة بحثية الجمعة، أنه أجرى مراجعات جوهرية لتوقعات بالتضخم، وخلص إلى أن معدل الفائدة النهائي للبنك المركزي الأوروبي سيبلغ 4%.

سابقًا كان البنك يتوقع رفع الفائدة حتى تبلغ 3.25% فقط، وتأتي تعديلاته الأخيرة عقب مراجعات مماثلة لنظرائه من البنوك الاستثمارية الكبرى.

يتوقع بنك "جيه بي مورجان" وصول سعر الفائدة في منطقة اليورو إلى 3.75%، وهو نفس المعدل الذي يتوقعه "دويتشه بنك".

وفقًا لمسؤولي البنك المركزي الأوروبي، فإن صناع السياسة قد يفكرون في رفع الفائدة إلى 4%، إذا ظل التضخم الأساسي في منطقة اليورو مرتفعًا لفترة طويلة.

تباطأ معدل التضخم في منطقة اليورو إلى 8.5% في فبراير من 8.6% في يناير، لكن التضخم الأساسي ارتفع إلى مستوى قياسي عند 5.6% من 5.3%.

في فبراير، رفع البنك المركزي الأوروبي معدل الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس إلى 2.5% على الودائع، وتعهد برفعها بنفس المقدار خلال اجتماع مارس.