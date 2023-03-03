انخفضت أسعار الغذاء العالمية بشكل طفيف خلال فبراير، لكنها واصلت سلسلة التراجع الممتدة للشهر الحادي عشر على التوالي.

قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "فاو" الجمعة، إن مؤشرها لأسعار السلع الغذائية الأكثر تداولًا عالميًا، تراجع بنسبة 0.6% ليبلغ في المتوسط 129.8 نقطة الشهر الماضي.

تأتي هذه القراءة انخفاضًا من 130.6 في يناير، وتعد الأدنى منذ سبتمبر 2021، وتعكس تراجع المؤشر بنسبة 18.7% من ذروته المسجلة في مارس 2022 عقب غزو روسيا لأوكرانيا.

وجاء هذا الانخفاض مدفوعًا بتراجع كبير في أسعار الزيوت النباتية ومنتجات الألبان، جنبًا إلى جنب مع انخفاض أسعار الحبوب واللحوم، مما عوض الارتفاع الحاد في أسعار السكر.

وأظهرت بيانات المنظمة، انخفاض مؤشر أسعار الحبوب بنسبة 0.1% إلى 147.3 نقطة في فبراير، وتراجع مؤشر الزيوت النباتية بنسبة 3.2% إلى 135.9 نقطة.

كما انخفض مؤشر الألبان بنسبة 3.6% إلى 131.3 نقطة، وتراجع مؤشر اللحوم بنسبة 0.1% إلى 112 نقطة، فيما ارتفع مؤشر أسعار السكر بنسبة 6.9% إلى 124.9 نقطة.







