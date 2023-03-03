هل خطر ببالك يومًا كيف ستشرع في التربح من عملك على الإنترنت؟ ففي ظل طوفان المعلومات المنهمر حول كيفية بدء أعمالك التجارية عبر الإنترنت وتنميتها، ربما قد ينتابك شعور بالحيرة عندما يحين وقت التربح من عملك عبر الإنترنت، ولا تعرف من أين تبدأ.

إذاً، ما هي الخطوات التي يجب أن تتخذها لتصبح أكثر دراية بعملية التربح من عملك عبر الإنترنت؟

1- التقييم

الخطوة الأولى هي التقييم. لذا يُنصح بمراجعة صافي ربح نشاطك التجاري عبر الإنترنت لمدة 12 شهرًا ثم مضاعفة هذا الرقم من 1 إلى 5.

على سبيل المثال، إذا كان عملك التجاري عبر الإنترنت يدر أرباحًا صافية قدرها 100 ألف دولار في آخر 12 شهرًا، وكنت تتطلع إلى بيع عملك بسعر عادل (بناءً على صافي الربح الذي يحققه حاليًا)، فإنه يتعين عليك ضربه في 3، مما يؤدي إلى تقييم 300 ألف دولار.

بالطبع، ستحتاج بعد ذلك إلى النظر في أي عوامل قيمة إضافية مثل المخزون المتاح، والمعدات التشغيلية، وقوائم البريد الإلكتروني، والمتابعات الاجتماعية، ومراجعات العملاء.

عادة، كلما ارتفع التقييم، استغرق بيع عملك عبر الإنترنت وقتًا أطول، لذلك عليك أن تضع ذلك في اعتبارك.

بمجرد أن تكون لديك فكرة عامة عن قيمة عملك والمبلغ الذي ترغب في تحقيقه، فقد حان الوقت للانتقال إلى الخطوة التالية.

2- قائمة "أين"

سيؤثر تحديد مكان إدراج نشاطك التجاري عبر الإنترنت بشكل مباشر على السعر النهائي الخاص بك، لذلك من الضروري أن يكون لديك فهم قوي لخيارات الإدراج الخاصة بك. الخياران الأكثر شيوعًا هما:

بيع الوسيط:

سيقدم الوسطاء الدعم لمساعدتك في تقييم عملك وتحديد سعر البيع.

سوف يتعاملون مع عملية البيع بأكملها ويفحصون المشترين المحتملين نيابة عنك.

يُعد هذا مثاليا إذا كنت تعاني من ضيق الوقت أو كنت بحاجة إلى دعم مبيعات إضافي. الجانب السلبي لهذا الخيار هو أن السماسرة غالبًا ما يطلبون رسومًا مقدمة كبيرة (والتي لا تضمن البيع) بالإضافة إلى رسوم نجاح عالية، وعادة ما تكون حوالي 20% من سعر البيع.

بالنسبة للشركات الصغيرة ذات التقييمات الأقل من 500 ألف دولار، فقد يؤثر ذلك بشكل كبير على الربح الذي تحققه من البيع.

ومع ذلك، بالنسبة للأعمال التجارية عبر الإنترنت التي تبلغ قيمتها أكثر من 500 ألف دولار، قد يكون الاستعانة بمساعدة وسيط محترف ضروريًا للوصول إلى مشترين ذوي ثروات أعلى.

مواقع الويب المتقلبة: مواقع الويب المتقلبة هي أسواق عبر الإنترنت لبيع وشراء الأعمال التجارية.

إنهم يعملون بشكل مشابه للسمسرة بمعنى أن هناك رسوم تسجيل ورسوم نجاح، لكن الرسوم غالبًا ما تكون أقل بكثير (مع رسوم تسجيل تبدأ من 49 دولارًا أمريكيًا). يمكنك أيضًا اختيار مستوى المساعدة التي تحتاجها، مما يجعل العملية برمتها مصممة وفقًا لاحتياجاتك الخاصة.

مع أدوات التقييم المجانية والتقنية المدمجة لمزامنة البيانات مباشرة من متجرك عبر الإنترنت، وبرامج المحاسبة، وما إلى ذلك – تصبح العملية برمتها سهلة الاستخدام للغاية.

3- شخص يمكنك الوثوق به

يتطلب بيع عملك عبر الإنترنت الكثير من الوقت والطاقة. لهذا السبب، يُنصح دائمًا بإبقاء شخص آخر في العملية. سيساعد هذا في توفير منظور خارجي عند اتخاذ أي قرارات صعبة أثناء عملية البيع.

قد يكون هناك الكثير من العمل مع وسيطك أو المشترين المحتملين، لذا فإن وجود شخص قريب منك يعرف عملك جيدًا، سيغير قواعد اللعبة.

دعهم لكي يعرفوا أنك تقدر رأيهم، وإذا كانت لديهم نقاط قوة فيمكن أن تساعد في البيع، فلا تتردد في السماح لهم بالتدخل إذا لزم الأمر.

4- الاتساق هو المفتاح

تستغرق غالبية الأنشطة التجارية من الناحية الواقعية ما بين 6-12 شهرًا للبيع، لذلك من الضروري الحفاظ على "العمل بوتيرته المعتادة".

سيساعد وجود إجراءات تشغيل قياسية في جميع مجالات عملك على تحديد أنظمتك وعملياتك الحالية بوضوح للمشترين الجادين في المراحل النهائية من التفاوض.

5- دعم ما بعد البيع

أخيرًا وليس آخرًا، من المهم أن تُعد نفسك ذهنيًا لدعم ما بعد البيع. على عكس بيع سيارة أو منزل، يتوقع معظم أصحاب الأعمال الجدد منك توفير فترة دعم بعد البيع.

لذلك، بمجرد أن تجد المشتري الخاص بك أخيرًا، لا تتوقع أن تتركه على الفور!

يمكن التفاوض على دعم ما بعد البيع كعقد قصير الأجل (عادة من 3 إلى 12 شهرًا). ولكن بدلاً من ذلك، يمكن للمشتري أن يطلب حجز جزء من مبلغ البيع في الضمان لضمان استمرار مساعدته طوال فترة الدعم المتفق عليها.

على الرغم من أن دعم ما بعد البيع ليس مطلوبًا من الناحية القانونية، فإن تقديم شكل من أشكال دعم ما بعد البيع كجزء من قائمتك سيعزز بشكل كبير فرصك في البيع الناجح.

في حين أن بيع عملك على الإنترنت قد يكون مربكًا، فإن اتباع الخطوات المذكورة أعلاه سيضمن بيعًا أكثر سلاسة ويساعدك على تحقيق أفضل سعر ممكن.