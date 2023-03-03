أصدر وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.حمد العدواني قرارا بشأن تسجيل والتحاق الطلبة الكويتيين في جامعة King’s College London وجامعة University of Salford في المملكة المتحدة.

وجاء في المادة الأولى من القرار: يضاف برنامج الماجستير تخصص communication & media studies في جامعة King’s College London وبرنامج الدكتوراه تخصص Medical Technology في جامعة University of Salford إلى برامج الدراسات العليا المنصوص عليها بالقرار الوزاري رقم 40/2020 الصادر بتاريخ 17 فبراير 2020 بشأن القائمة المستحدثة لمؤسسات التعليم العالي التي يسمح للطلبة الالتحاق بها للدراسة ببرامج البكالوريوس والدراسات العليا في المملكة المتحدة.

فيما نصت المادة الثانية على أنه: يجب ان يتبع البرنامج الدراسي الذي سيلتحق به الطلبة نظام التعليم التقليدي، وان تكون الدراسة بنظام الحضور المنتظم خلال الاسبوع الدراسي.

وحددت المادة الثالثة أنه: يجب ان يكون البرنامج الدراسي الذي سيلتحق به الطلبة قد اجتاز المدة الدراسية المحددة لمنح الدرجة العلمية، وذلك بتخريج الدفعة الاولى من الكلية التي تطرح هذا البرنامج.

بينما ذكرت المادة الرابعة أنه: يجب مراعاة القرارات المنظمة للالتحاق ولنظام الدراسة في مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت، ويجب مراعاة ان تكون الدرجات العلمية قد استوفت متطلبات الحصول عليها وفقا للقرارات المنظمة لها الصادرة من وزارة التعليم العالي في دولة الكويت.