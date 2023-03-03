بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقيتي تهنئة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وإلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ضمنهما سموه خالص تهانيه بنجاح انطلاق طاقم مهمة (كرو 6) باتجاه محطة الفضاء الدولية والتي تضم رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي في أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب، مشيدا سموه بهذا الإنجاز الإماراتي الذي حققته دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في مجال الفضاء متمنيا لسموهما دوام الصحة والعافية ولدولة الإمارات العربية المتحدة كل التقدم والازدهار.