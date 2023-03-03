عاطف رمضان

علمت «الأنباء» ان المؤسسة العامة للرعاية السكنية طرحت مناقصة لإنشاء اعمال الطرق الرئيسية وشبكات البنية التحتية وخزانات مياه الامطار وخزان المعالجة لمشروع جنوب مدينة سعد العبدالله الاسكاني وان موعد الاقفال 5 مايو المقبل، وآخر موعد لتقديم استفسارات عن المناقصة 23 مارس الجاري في مقر المؤسسة.

وحسب الشروط الواجب توافرها في الشركات المحلية والاجنبية المنفذة لمشاريع اعمال الطرق والخدمات والبنية التحتية فإن من بين هذه الحالات التي يجب ان تنطبق في الشركة المتقدمة ما يلي:

المقاولين المحليين المصنفين لدى جهاز المناقصات بالفئة الاولى لتخصص الطرق والبنية التحتية، منفردين.

والمقاولين الاجنبيين المتخصصين في تنفيذ اعمال الطرق وخدمات البنية التحتية، منفردين.

والتضامن بين المقاولين المحلي المصنف لدى جهاز المناقصات بالفئة الاولى لتخصص الطرق والبنية التحتية او المقاول الاجنبي المتخصص في تنفيذ اعمال الطرق والخدمات «قائد التضامن - الشركة المتقدمة» متضامنا مع احد المقاولين المحليين المصنفين بالفئة الاولى لدى جهاز المناقصات في تخصص الطرق والخدمات بحيث تشارك الشركة المحلية «الشريك المتضامن» في التضامن بنسبة لا تقل عن 30% ولا تزيد عن 40%.