نشرت وكالة الأنباء الإماراتية مقطعا مصورا يتحدث فيه رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي بعد وصوله إلى محطة الفضاء الدولية.

وقال النيادي في أول رسالة له بعد وصوله: الحمد لله وصلنا إلى محطة الفضاء الدولية.. شكرا لكل من وقف معنا وأشكر أمي وأبوي وقيادتنا الرشيدة.

واضاف أن الإمارات تخطو خطوات جبارة تتلوها أخرى في المستقبل ان شاء الله بفضل القيادة الرشيدة ونظرتها والتعاون الدولي الذي تتبعه الإمارات، بما يعود بالنفع على البشرية والإنسانية، معربا عن أمله ان تعود الأبحاث العلمية التي سيجريها خلال المهمة بالنفع على الجميع.

وكانت كبسولة كرو دراجون التابعة لشركة سبيس إكس وصلت بأمان إلى محطة الفضاء الدولية في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة، وعلى متنها رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي ورائدا فضاء أميركيان ورائد فضاء روسي لبدء مهمة علمية تستغرق ستة أشهر.

والنيادي (41 عاما) هو ثاني إماراتي يصعد إلى الفضاء وأول إماراتي ينطلق من الأراضي الأميركية إلى محطة الفضاء الدولية ضمن فريق في رحلة طويلة.

وقد قابل الطاقم الحالي على متن محطة الفضاء الدولية رواد الفضاء الأربعة القادمين إليهم، بالهتاف والعناق.

والتحمت المركبة الفضائية، التي تحلق بشكل ذاتي ويطلق عليها اسم إنديفور، بالمحطة الفضائية بعد الساعة 1:40 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة بقليل (الساعة 0640 بتوقيت غرينتش) اليوم الجمعة، أي بعد ما يقرب من 25 ساعة من إطلاقها من مركز كنيدي للفضاء التابع لإدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا) في كيب كنافيرال بولاية فلوريدا.

وفي بث ناسا المباشر للإطلاق عبر الإنترنت، تأكد الالتحام إذ حلقت محطة الفضاء الدولية والكبسولة بسرعة 28164 كيلومترا في الساعة على بعد 240 كيلومترا فوق سطح الأرض عند ساحل شرق أفريقيا.

وكلف الفريق المكون من أربعة أعضاء بإجراء أكثر من 200 تجربة علمية وتكنولوجية على متن محطة الفضاء من بينها تجارب على نمو الخلايا البشرية في الفضاء والتحكم في المواد القابلة للاحتراق في الجاذبية متناهية الصغر.

وقالت وكالة الفضاء الأميركية إن بعض الأبحاث ستساعد في تمهيد الطريق لبعثات بشرية طويلة المدة إلى القمر وغيره في المستقبل في إطار برنامج أرتميس التابع لناسا الذي يخلف مهمة أبولو.

وطاقم محطة الفضاء الدولية مسؤول عن إجراء أعمال الصيانة والإصلاحات على متن المحطة والتحضير لوصول ومغادرة رواد فضاء آخرين وحمولات بضائع.

والمهمة، التي أطلق عليها اسم (كرو6)، هي سادس رحلة طويلة لفريق من ناسا تطلقه سبيس إكس إلى محطة الفضاء الدولية أن بدأت شركة الصواريخ الخاصة التي أسسها الملياردير إيلون ماسك في إرسال رواد فضاء أمريكيين إلى المدار في مايو أيار 2020.

واستعد الطاقم لدى وصوله لإجراء سلسلة من فحوصات التسريب القياسية وضبط الضغط في الممر بين الكبسولة ومحطة الفضاء الدولية قبل أن يتمكنوا من فتحة للدخول إلى محطة الفضاء.

وتأجل الوصول لفترة وجيزة جراء مشكلة في مستشعر الرسو، فيما كانت مركبة الفضاء تحلق على مسافة 20 مترا من محطة الفضاء الدولية، بينما جرى إصلاح خطأ برمجي.