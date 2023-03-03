شهدت مناطق حكومة دمشق ارتفاعا كبيرا في أسعار مواد البناء خصوصا بعد الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سورية مخلفا دمارا هائلا، حيث افاد خبراء بأن 5% فقط من الابنية في سورية مجهزة ضد الزلازل.

ومع الأزمة الاقتصادية وفشل الحكومة في ضبط الأسعار التي تشهد ارتفاعا يوميا، في الوقت الذي يعيش 90% من السوريين تحت خط الفقر، جاءت كارثة الزلزال لتزيد الأعباء والمخاوف على حياتهم.

وساهمت زيادة الطلب على مواد البناء لتدعيم البيوت والأبنية بعد الزلزال والهزات الارتدادية المرافقة له، في ارتفاع أسعارها إلى مستويات قياسية. وفاقم الانهيار المستمر لقيمة الليرة السورية أمام الدولار تضخم مختلف الأسعار، إلا أن مواد البناء ارتفعت قبل نصف شهر من الزلزال بشكل هائل ثم عاودت الصعود مجددا خلال فبراير الماضي ومارس الجاري.

ورصد تقرير لموقع «تلفزيون سوريا» ارتفاعا كبيرا بأسعار مواد البناء في دمشق وريفها، خصوصا أن الكثير من العائلات أصبح لديهم خوف من أن تكون بيوتهم ومنازلهم غير آمنة في حال حصول زلزال فلجأوا لفحصها وتدعيمها.

ويبدأ سعر متر البناء في ريف دمشق بشكل متوسط بين 850 ألف ليرة و1.2 مليون ليرة سورية، أما في دمشق فيبدأ من مليون ليرة ويصل إلى 1.5 ليرة سورية، بحسب النوعيات المستخدمة، ويشمل متر البناء المواد والعمالة بدون رخصة البلدية وثمن الأرض.

ووصل سعر طن الحديد إلى 5 ملايين ليرة سورية بعد أن كان 3.3 ملايين ليرة في شهر كانون الثاني الماضي، أما طن الإسمنت فوصل إلى 350 ألف ليرة بعد أن كان ب 240 ألف ليرة قبل شهر.

وأصبح سعر البلوك «قياس 20» 1500 ليرة للواحدة بعد أن كانت بـ 1200 ليرة، والبلوك «قياس 15» 1300 ليرة بعد أن كانت ألف ليرة للواحدة.

ووصل سعر غرانيت أرضيات إلى 45 ألف ليرة للمتر الواحد بعد أن كان بـ 38 ألف ليرة، ومتر الرخام (مصدره تركيا) ب 37 ألف ليرة بعد أن كان 27600 ليرة.

و قال المهندس المعماري أحمد المصري في حديث للموقع إنه يوجد في سورية بيوت مقاومة للزلازل، لكن مع الكشف الذي تقوم به الفرق الهندسية في المحافظات والبلديات يتبين أن هناك الكثير من الفساد في الرخص في أثناء التشييد وهذا يضعنا أمام مسؤولية هدم هذه المنازل أو إعادة تدعيمها بما يمكن أن يساهم بحفظها في حال ضرب أي زلزال.

وأشار المصري إلى أن كلفة دعم المنزل بجدران استنادية أو عضائد صلبة مع حفرها بباطن الأرض ليست مهمة سهلة على المهندسين وقد تنفع مع أبنية معينة وليس مع كل بناء، خصوصا أن لكل مبنى حالته الخاصة.

وعن أسعار كلفة بناء مقاوم للزلازل قال المهندس السوري، انه وبعيدا عن الرخصة وثمن الأرض، «يمكنني القول إن كلفة بناء منزل بمساحة بين 100 متر مربع و120 مترا مربعا تبلغ نحو 100 مليون ليرة بشكل متوسط، ويكون هذا المنزل مشيد علميا لأن يكون مقاوما للزلازل إلى درجات عليا، بشكل تمتص الأساسات الصدمة ويبقى البيت واقفا». علما ان اسعار البيوت تتفاوت بحسب المنطقة والمدينة، حيث تصل اسعار بعض المنازل في محافظة حمص الى نحو نصف مليار ليرة سورية، وتتخطى المليار في العاصمة، حيث تعرض منازل بمساحة تبلغ 70 مترا في الاحياء الشعبية بدمشق بأسعار تصل الى 280 مليون ليرة بغض النظر عن كونها مقاومة للزلازل ام لا.