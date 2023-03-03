أصدرت وزارة النفط السورية، قرارا يحدد أسعار المحروقات التي تباع للجهات الديبلوماسية والمنظمات الدولية في سورية بالدولار الأميركي.

وجاء في القرار الذي يحمل تاريخ 28 من فبراير، ولم تنشره الوزارة عبر معرفاتها الرسمية، أن سعر الليتر الواحد من مادة المازوت سيباع بسعر 1.4 دولار أميركي، وليتر البنزين «أوكتان 90» بسعر 1.5 دولار، وليتر البنزين «أوكتان 95» بسعر 1.7 دولار أميركي.

كما جرى تحديد سعر أسطوانة الغاز بـ15 دولارا، للغاز المنزلي، بينما تحدد سعر أسطوانة الغاز الصناعي بـ25 دولارا.

وبموجب القرار الذي دخل حيز التنفيذ في 1 مارس الجاري، وحتى إشعار آخر، تنطبق هذه الأسعار على السفارات والمنظمات الدولية والهيئات الديبلوماسية، والسداد حصرا بالدولار الأميركي.

ويرى محللون أن هذا القرار محاولة لرفد الخزينة بالدولار، وبدا ذلك بشكل واضح بعد الزلزال المدمر، حين رفعت سعر صرف الدولار للمنظمات الدولية والحوالات الى 7100 ليرة ليقارب سعر الصرف في السوق السوداء.

ويأتي هذا التوجه من انفراجة محدودة في ازمة المحروقات الخانقة التي تعاني منها مناطق سيطرة الحكومة، حيث افيد عن حصول العديد من السوريين على مخصصاتهم من المازوت وفقا للبطاقة الذكية.