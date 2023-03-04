أسامة ابو السعود

أعلن مدير ادارة الحج والعمرة بوزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية سطام المزين ان وزارة الاوقاف ممثلة بإدارة الحج والعمرة دشنت رابطا خاصا للاستعلام عمن تم قبولهم لاداء مناسك الحج هذا العام و يبلغ عددهم 8000 مواطن.

واعلن المزين في تصريحات لـ «الأنباء» ان الوزارة وفرت هذا الخدمة للاستعلام لمن سجلوا اسماءهم وعددهم 42 الفا حيث يشير الموقع الى من تم قبوله لاداء الحج هذا العام وأيضا من لم يتم قبوله.

وأوضح ان وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية قد ارسلت رسائل SMS لمن تم قبولهم لأداء الحج هذا العام، ولكن نظرا لسفر البعض او انشغاله وعدم تمكنه من رؤية الرسائل النصية تم تدشين هذا الموقع ليتمكن المسجلون للحج من متابعة قبولهم ام لا، سواء من داخل او خارج الكويت عبر الدخول الى رابط وزارة الاوقاف المرفق وذلك بادخال الرقم المدني.

وأكد المزين على انه في حال تم قبول الطلب يمكن معرفه اسعار ومواقع الحملات في نفس الرابط ثم التوجه للحملة مشددا على انه لم يتبق الا يومان فقط على إلغاء ترشيح الدفعة الاولى للحج.

وفيما يلي رابط الاستعلام الذي دشنته الأوقاف:

https://hajj-register.awqaf.gov.kw/Inquiry/InquiryView