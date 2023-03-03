أبرزت وسائل الإعلام الأميركية إعلان مصر عن اكتشاف ممر بطول 9 أمتار داخل الهرم الأكبر بالجيزة.

وكالة أسوشيتد برس قالت إن الممر الطويل داخل هرم خوفو هو الأول الذي يتم العثور عليه في الجانب الشمالي من الهرم.

ويقع الممر فوق المدخل الرئيسي، وتم اكتشافه باستخدام المسح الضوئي ولم تعرف بعد وظيفة تلك الغرفة على الرغم من أن هذه الممرات غالبا ما تؤدي إلى المزيد من الاكتشافات الأثرية، وتم اكتشاف الغرفة التي أعلن عنها عالم الآثار زاهي حواس ووزير السياحة أحمد عيسى بواسطة مشروع استكشاف الاهرامات «سكان بيراميدز».

ووصف الدكتور زاهي حواس الاكتشاف بأنه أهم كشف علمي في العصر الحديث، وأضاف: «أي كشف داخل هرم خوفو يهتز له العالم كله، ونحن أمام أهم كشف أثري داخل خوفو».

وذكرت أسوشيتد برس، أن الهرم الأكبر هو آخر العجائب السبع للعالم القديم الباقية وقد أسر الزائرين منذ بنائه كغرفة دفن ملكية قبل ما يقرب من 4500 عام.

من جانبها، قالت قناة NBC News إن مسح الهرم الأكبر باستخدام جزيئات الطاقة من الفضاء يمكن أن تساعد العالم في رؤية ما داخل البناء القديم ومعرفة تفاصيل جديدة عن الغرفة الداخلية الغامضة.