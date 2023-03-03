يحيى حميدان

ضمن القادسية تواجده في دور الستة الحاسم بعد فوزه على التضامن بخماسية نظيفة على ستاد الصداقة والسلام اليوم الجمعة ضمن مباريات الجولة 17 من دوري "زين" الممتاز لكرة القدم.

وارتقى "الأصفر" برصيده إلى 26 نقطة في المركز الثالث مؤقتاً، وتجمد رصيد "العنيد" عند 16 نقطة في المركز التاسع قبل الأخير وتأكد بالتالي تواجده في دور الأربعة للصراع على البقاء والهبوط.

رغبة القادسية كانت واضحة منذ صافرة البداية لحسم الأمور مبكرا عبر تشكيل ضغط هجومي متنوع وسط أداء ضعيف من خط وسط التضامن المكون من سالم الهولي والهولندي روليني نوناتو والنيجيري توني ايدجو، وكان ل "الأصفر" ما أراد بعدما هز المهاجم نايف زويد بكرة رأسية شباك التضامن بعد تمريرة مميزة من المالي براهيما تانديا (11).

واحتسب الحكم ضيف الله الفضلي ركلة جزاء صحيحة للقادسية بعد عرقلة لاعب التضامن الهولي لزويد، ليترجمها الفرنسي عبدول سيسوكو بنجاح لهدف ثان (23).

وعزز عيد الرشيدي من تقدم "الأصفر" بهدف ثالث بعد هجمة مرتدة مثالية ووضع الكرة على يمين حارس "العنيد" سعود القناعي (38).

وفي الشوط الثاني، وضح اطمئنان مدرب القادسية، الصربي بوريس بونياك، على النتيجة وأجرى 4 تبديلات مبكرة بدخول سلمان البوص ومشاري العازمي وبدر المطوع وضاري سعيد بدلا من تانديا وسيسوكو وعيد وراشد الدوسري، وحرص لاعبو "الأصفر" على عدم الاندفاع، في المقابل لم تشكل محاولات التضامن الخطورة اللازمة ووضح عدم امتلاك مهاجمه النيجيري مايكل باباتوندي الجودة اللازمة.

وقدم المطوع تمريرة رائعة للبديل العاجي مامادو سورو، لينفرد بالحارس القناعي ويضع الكرة في مرماه محرزا الهدف الرابع (80).

وأرسل المطوع كرة جميلة أخرى للبوص ليسجل الهدف الخامس (88).