أمير زكي

شهدت البلاد يوم الاربعاء الماضي قضية غريبة تمثلت بجلب مواطن 17 كيلو من مادة الحشيش ومن ثم الهرب من احد المنافذ البرية مستغلا عدم توقيفه من قبل البوابة الامنية .

وكان المواطن وبحسب مصدر امني لـ« الأنباء» قدم الى البلاد برا بسيارته قادما من الخارج حيث تم الطلب منه انزال كل حقائبه، وتمرير السيارة على جهاز الاشعة خشية وجود مخدرات اضافية بداخلها, وبعد التاكد من خلو المركبة من المخدرات وشروع رجال الجمارك بتفتيش الامتعة هرب بالسيارة من بوابة المنفذ والخاضعة للاشراف الامني تاركا الحقائب والتي ضبط بداخلها الحشيش .

هذا ولا يزال المتهم متواريا عن الانظار فيما رجح المصدر ان تفتح وزارة الداخلية تحقيقا موسعا في القضية .