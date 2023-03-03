ناصر العنزي

حجز كاظمة مقعدا في دور الـ6 للمنافسة على لقب دوري زين الممتاز بعد تغلبه المستحق على العربي بهدفين دون رد في المواجهة التي جمعتهما اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة قبل الاخيرة "17" ، ورفع البرتقالي رصيده إلى "28" نقطة في المركز الثالث بفارق الأهداف عن الاخضر الثاني بعد الكويت المتصدر بـ 31 نقطة.

سجل هدفي كاظمة ناصر فرج بعد خطأ من الحارس سليمان عبدالغفور استثمره شبيب الخالدي ومرر الكرة إلى فرج الذي أودع الكرة داخل المرمى (16) ، وأضاف شبيب الخالدي الهدف الثاني بضربة رأس من بين لاعبي الخصم في الدقيقة 45.

خاض كاظمة المباراة بقيادة مساعد المدرب عبدالحميد العسعوسي بسبب تعرض المدرب ايلي ستان الى وعكة صحية ، وأحسن العسعوسي في قيادة الفريق وكان الطرف الأفضل في مباغتة خصمه بهجمات سريعة قادها جاي ديمبلي واحمد عرسان وشبيب الخالدي وأبوبكر سيليا الذين كانوا مصدر خطورة على الخصم ، فيما أفرط لاعبو العربي في إضاعة الفرص حيث دفع المدرب سفيكو بكل ثقله الهجومي بوجود محمد صولة والسنوسي الهادي وسيف الحشان وبسام الصرارفي، ولم يستغل لاعبو الاخضر اكثر من فرصة تهيأت لهم وخصوصا في الشوط الأول .

أدار المباراة الحكم القبرصي مينيلوس انطونيو وجاءت قراراته سليمة.