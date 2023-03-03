ألقى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بمسؤولية تعرض مئات من التلميذات في أنحاء البلاد للتسميم على أعداء لبلاده.

وفي كلمة أمام حشد في جنوب إيران اليوم الجمعة بثها التلفزيون الرسمي على الهواء، اتهم رئيسي أعداء بلاده بالوقوف وراء هجمات التسميم.

وقال «هذا مخطط أمني لإحداث الفوضى في البلاد مع سعى الأعداء إلى بث الخوف وانعدام الأمن بين أولياء الأمور والتلميذات».

ولم يحدد الرئيس الايراني من هم هؤلاء الاعداء.

وقال مسؤول إيراني بارز إن ناقلة وقود عثر عليها بجوار مدرسة في إحدى ضواحي طهران رصدت أيضا في مدينتين أخريين ومن المحتمل أن تكون متورطة في حوادث التسميم.

وأفاد رضا كريمي صالح نائب حاكم ضاحية برديس لوكالة تسنيم شبه الرسمية للأنباء بأن السلطات صادرت الناقلة وألقت القبض على سائقها.

وصالح أول مسؤول حكومي يعلن احتجاز شخص فيما يتعلق بموجة التسميم.

وأوضح أن الناقلة نفسها كانت أيضا في قم وبروجرد في إقليم لورستان بغرب إيران حيث عانت تلميذات أيضا من التسميم.