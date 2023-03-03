أعربت المملكة العربية السعودية عن استنكارها الشديد للتصريحات المتطرفة التي أدلى بها أحد مسؤولي الاحتلال الإسرائيلي، من خلال مطالبته بـ «محو» قرية حوارة الفلسطينية.

‎وأكدت وزارة الخارجية السعودية في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) رفض المملكة التام لهذه التصريحات العنصرية وغير المسؤولة، والتي تعكس حجم العنف والتطرف، الذي يمارسه الكيان الإسرائيلي المحتل تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق، مشددة على مطالبتها للمجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته لردع هذه الممارسات المشينة، ووقف التصعيد، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين.

و أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي، التصريحات العنصرية لوزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، والتي دعت إلى تدمير قرية حوارة الفلسطينية.

وشدد البديوي في بيان أوردته وكالة (واس) على ضرورة مواجهة خطاب الكراهية والعنف، منوها بأهمية تعزيز قيم التسامح والتعايش الإنساني ضمن الجهود المبذولة للحد من التصعيد وعدم الاستقرار في المنطقة التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد على مواقف دول المجلس الثابتة تجاه القضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب والمسلمين الأولى، ودعم قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ضمن حدود الرابع من يونيو1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وضرورة دعم جميع الجهود الإقليمية والدولية لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط، ووضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد حل الدولتين وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.

كما انتقد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك تصريحات وزير المالية الإسرائيلي المتطرف ووصفها بأنها «تحريض على العنف والعداء ولا يمكن توقع تداعياتها».

جاء هذا خلال إلقاء تورك كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيڤ، حيث عرض رسميا تقريرا حول الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وكان تورك يشير إلى التصريحات التي أدلى بها سموتريتش مؤخرا وسط سلسلة من الهجمات الفلسطينية الدامية وعنف المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة.

جاء ذلك فيما زار وفد من رؤساء البعثات الديبلوماسية الغربية في الضفة الغربية والقدس المحتلة قرى وبلدات جنوب نابلس في شمال الضفة الغربية التي تتعرض لهجمات غير مسبوقة من قبل مستوطنين متطرفين.

وضم الوفد 20 ديبلوماسيا من دول الاتحاد الأوروبي، والتقى خلال زيارته التي استمرت عدة ساعات بتنظيم من منظمة (بتسيلم)، وهي إحدى أكبر منظمات حقوق الإنسان في إسرائيل، ممثلي هيئات مدنية ومجالس بلدية.

واستمع الوفد برئاسة ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين سفين كون فون بورغسدورف، الذي تجول في أزقة وشوارع القرى والبلدات لشهادات بعض السكان خاصة الأطفال الذين تعرضت منازلهم ومركباتهم للحرق والتدمير من قبل المستوطنين.

وقال بورغسدورف للصحافيين خلال زيارة بلدة حوارة إن الاتحاد الأوروبي «سيستمر بالمطالبة بشكل مباشر بمحاكمة ومحاسبة من نفذ الاعتداءات من المستوطنين على البلدة»، مشددا على أن «عنف المستوطنين يجب أن يتوقف».

وأضاف بورغسدورف أن الاتحاد الأوروبي «أجرى اتصالات مكثفة لوقف ما يحدث على الأرض، وللأسف كان هذا التدخل متأخرا»، مؤكدا مواصلة الاتصالات والسعي من أجل «إيقاف مثل هذه المشاهد ووقف الاعتداءات» بحق الشعب الفلسطيني.

وطالب ممثل الاتحاد الأوروبي بتعويض المواطنين الفلسطينيين الذين تضرروا من هذه «الاعتداءات»، مشيرا إلى أن زيارة الوفد تشكل رسالة تضامن من المجتمع الدولي مع أهالي بلدة حوارة والقرى المجاورة.

وتزامنا مع زيارة الوفد الديبلوماسي، اقتحم عضو الكنيست الإسرائيلي عن حزب «الصهيونية الدينية» تسيفي سوكوت، بلدة حوارة، وحاول التشويش على الحديث من خلال مكبر للصوت وضعه فوق مركبته.

إلى ذلك، أفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الجيش الإسرائيلي «قمعت» تظاهرة نظمها فلسطينيون ومتضامنون إسرائيليون في بلدة حوارة للتضامن مع أهالي بلدات وقرى جنوب نابلس.

ورفع المشاركون في التظاهرة الأعلام الفلسطينية ولافتات كتب عليها باللغتين العربية والانجليزية عبارات «مناهضة للاحتلال الإسرائيلي وتندد بممارساته» تجاه الشعب الفلسطيني.

وفي السياق، أصيب فتى فلسطيني بالرصاص الحي، والعشرات بالاختناق، خلال مواجهات اندلعت مع جيش الاحتلال عند مدخل بلدة عزون شرق قلقيلية، حيث استشهد طفل، الليلة الماضية.

وقال شهود عيان إن المواجهات اندلعت عقب تشييع جثمان الطفل الشهيد محمد سليم، حيث أطلق خلالها جنود الاحتلال قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، صوب الشبان، ما أدى إلى إصابة فتى (17 عاما) بالرصاص الحي بركبته، ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، إضافة إلى العشرات بالاختناق.

في هذه الاثناء، اختطفت قوة إسرائيلية خاصة تدعى وحدة «المستعربين» شابين فلسطينيين من بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك.

وأفادت مصادرة مقدسية، بأن عناصر من «المستعربين» اختطفوا الشابين، خلال مواجهات اندلعت بين المواطنين وقوات الاحتلال في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك.

واعتدى مستوطنون، على فلسطينيين ومتضامنين أجانب في حي «الشيخ جراح» بمدينة القدس المحتلة.