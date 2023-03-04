وجه الرئيس الأميركي جو بايدن والمستشار الألماني أولاف شولتس رسالة وحدة من البيت الأبيض إلى روسيا، ولكن أيضا إلى الصين بشكل غير مباشر.

وهذه الزيارة الثانية للمستشار إلى واشنطن بعد زيارة أولى في 7 فبراير 2022.

في ذلك الوقت كانت روسيا "تحشد قواتها" على الحدود الأوكرانية، كما قال بايدن من المكتب البيضاوي، حيث أدلى الزعيمان بتصريحات موجزة للصحافة.

ثم وعد الغربيون ب"الرد" و"أوفينا بوعدنا" كما أضاف الرئيس الأميركي شاكرا شولتس الجالس إلى جانبه.

وتابع "لقد عززتم" الدعم لكييف وذلك بعدما وافقت ألمانيا بعد تردد طويل في تسليم دبابات لأوكرانيا.

من جهته، اعتبر شولتس، أنه "من المهم جدا" توجيه "رسالة" تتعلق بأوكرانيا، وهي "أننا سنواصل (دعمها) طالما كان ذلك ضروريا".

واثارت هذه الزيارة حفيظة الكرملين الذي حذّر قبل الاجتماع، من أنّ إرسال شحنات أسلحة غربية جديدة لأوكرانيا لن يؤدي إلا إلى "إطالة" أمد النزاع.

وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف "نلاحظ أن الولايات المتحدة تواصل سياستها الهادفة إلى زيادة شحنات الأسلحة إلى أوكرانيا".

وبالتزامن، اعلن البيت الأبيض عن مساعدة عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار وتتكون أساسا من الذخيرة.

ولم يتضمن برنامج زيارة المسشتار الالماني مؤتمرا صحافيا مشتركا مع بايدن ما أثار تساؤلات في الصحافة الألمانية خصوصا في ظل الضبابية حول تسليم دبابات ألمانية الصنع لأوكرانيا.

وبالتالي حاول الزعيمان تبديد هذا الانطباع وأقر شولتس بأن العلاقات الثنائية "جيدة جدا".

طبيب البيت الأبيض: بايدن خضع لإزالة ورم جلدي سرطاني صغير في فبراير الفائت

واشنطن- وكالات: قال طبيب البيت الأبيض كيفن أوكونور، إن الفحوص التي أجريت على خزعة أُخذت من الرئيس الأمريكي جو بايدن في فبراير المنصرم أكدت أن ورما جلديا صغيرا تمت إزالته من صدره كان عبارة عن سرطان خلايا قاعدية، مضيفا أن جميع الأنسجة السرطانية تمت إزالتها بنجاح.

وأوضح طبيب البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي سيظل تحت الملاحظة الطبية للأمراض الجلدية في إطار رعايته الصحية المستمرة، رغم أن مكان الخزعة تعافى ولا حاجة لمزيد من العلاج.

وفي الشهر الماضي أعلن الأطباء أن بايدن (80 عاما) يتمتع بصحة جيدة و"لائق للعمل" بعد الفحص البدني.

وقال أوكونور في رسالة نشرها البيت الأبيض إن سرطان الخلايا القاعدية لا يميل إلى الانتشار أو الانتقال.

وأضاف أن مكان الخزعة تعافى بشكل جيد.

ومضى قائلا "لا حاجة لمزيد من العلاج".