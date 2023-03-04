صعّدت المرشحة الجمهورية لانتخابات الرئاسة الأميركية نيكي هايلي هجماتها على الرئيس السابق دونالد ترامب من دون أن تسميه، ودعت المحافظين إلى الوثوق بـ "جيل جديد" وذلك خلال مؤتمر سنوي يعقده الحزب الجمعة.

وانتقدت حاكمة ولاية كارولاينا الجنوبية السابقة بشدة نتائج الجمهوريين بزعامة ترامب (76 عامًا) في انتخابات عديدة مؤخراً.

وقالت خلال تجمع جمهوري سنوي ينظم في ضواحي واشنطن "إذا سئمتم من الخسارة، امنحوا ثقتكم لجيل جديد".

وتعتبر السفيرة الأميركية السابقة لدى الأمم المتحدة التي عينها ترامب في 2017 والبالغة 51 عاماً أول مرشحة بارزة ستنافسه للفوز بترشيح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية للعام 2024.

وتركز المرشحة الجمهورية حالياً على عمر الرئيس السابق في الحملة التي تقودها ضده، مطالبة مرة أخرى بخضوع السياسيين الذين تزيد أعمارهم على 75 عامًا لـ "اختبارات للكفاءة الذهنية".

ويشهد تجمع المحافظين مواجهة بين المرشحَين للمرة الأولى عبر إلقاء كل منهما كلمته بشكل منفصل.

وسيتحدث دونالد ترامب خلال التجمع بعد ظهر السبت.

ومُنح ترامب شرف إلقاء الخطاب الختامي مرة جديدة هذا العام في إشارة إلى نفوذ الرئيس الجمهوري السابق بعد أكثر من عامين على مغادرته البيت الأبيض.

كما ألقى العديد من أفراد عائلته خطابات أشادت به.

ووعد ترامب بأن تشكل كلمته حدثاً "ضخما"، مؤكداً لأنصار حزبه أنها ستكون "لحظة عظيمة".