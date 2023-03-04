بيروت - عمر حبنجر

المشهد السياسي اللبناني في ذروة تشظياته، بعد المواجهة المكشوفة، بين رئيس مجلس النواب نبيه بري منضما اليه حزب الله، وبين المرشح الرئاسي ميشال معوض، والمعارضة الداعمة له، وفي طليعتها القوات اللبنانية وحزب الكتائب، والذي تبنى فيه بري ولأول مرة ترشيح سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية، مع اسقاطه احتمال وصول قائد الجيش العماد جوزاف عون، بسبب حاجته الى تعديل الدستور، وهذا غير وارد برأي رئيس المجلس.

وواضح ان إلزام بري نفسه وحليفه حزب الله بتبني ترشيح فرنجية، لم يكن مناورة سياسية، بل كان مقصودا اعلانه على الملأ، من جانب رأس السلطة التشريعية، وبالنيابة عن فريق الممانعة. وتقول القوات اللبنانية في تقريرها اليومي انه ضمن خلفيات، تبني بري ترشيح فرنجية، تبلغه موقفا عربيا قاطعا من فرنجية بوصفه مرشح حزب الله المضمر للرئاسة، ثم كان وصفه للمرشح الرئاسي ميشال معوض «بالتجربة الانبوبية»، التي نفى دقة قولها المعاون السياسي للرئيس نبيه بري النائب علي حسن خليل، ولكن بعدما سبق «السيف العزل».

المصادر المتابعة توقفت امام الردود المتبادلة بين الفريقين، مع اعطائها لسعات طائفية او مذهبية، لتصل الى التحذير من أن يكون لهذا التراشق الكلامي الجارح ما بعده، من تباعد، يصعب تقريبه، ما يخشى من انعكاساته على الاستحقاق الرئاسي التائه اصلا في غابة المصالح الدولية.

وحذرت المصادر من «فراغ نيابي» وضياع رئاسي وفوضى عارمة، وبلبلة مالية.

وكان لافتا موقف رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، الذي رأى فيه البعض اعادة تموضع الى جانب حليفه التاريخي نبيه بري، علما انه سبق لجنبلاط ان أوفد نجله تيمور رئيس كتلة اللقاء الديموقراطي مع اعضاء الكتلة الى ميشال معوض حيث أبلغاه، انه لا طائل من استمرار ترشيحه.

وطبعا هذا لا يعني التحول نحو دعم سليمان فرنجية، فجنبلاط طرح ثلاثة اسماء رئاسية ولايزال، وهي قائد الجيش العماد جوزاف عون، وجهاد أزعور وصلاح حنين، وهو ملتزم بالخط العربي.

واستقبل ميشال معوض امس، سفيرة الولايات المتحدة دوروثي شيا في زيارة وداعية. وفي دردشة مع الصحافيين، كرر استياءه من تصريحات الرئيس بري.

وردا على سؤال حول الاستمرار في ترشيحه، لم يجب بما يحسم الأمر.

على ان السجالات الكلامية الجارحة، فعلت فعلها الانقسامي على مستوى القوات اللبنانية، وفريق الممانعة وعلى رأسه حزب الله والمجلس الاسلامي الشيعي الأعلى، اثر حديث الوزير القواتي السابق ريشارد قيومجيان، عن «زواج المتعة»، في معرض الرد على «التجربة الأنبوبية» وعلى الرغم من توضيح قيومجيان، وانه لم يقصد الاساءة الى الطائفة الشيعية بتاتا، «وما قصدته بزواج المتعة، هو الزواج السياسي بين الثنائي الشيعي ورئيس تيار المردة سليمان فرنجية.»

وأضاف: وإذا فهم كلامي من البعض كإساءة فانا اعتذر لأنه ليس هذا المقصود بكلامي.

ووصف حزب الله في رده كلام قيومجيان، «بالمقزز»، والذي يعبر عن انحطاط فكري، لا يمكن السكوت عنه في أي حال من الاحوال، ويستوجب الرفض والاستنكار، واتخاذ الاجراءات والتدابير كافة، في حق الشخص المذكور من قبل الجهات المعنية والمختصة.

وهكذا قفز معطلو الانتخاب الرئاسي، من التعطيل الى استحضار حرب رئاسية لم تعرفها العهود بحسب قناة «الجديد». مع الخشية ان يكون ذهب القليل وبقي الكثير، بعكس المثل الشائع.

أما دولاريا، فان الاجراءات الجديدة لمصرف لبنان المركزي، ليست أكثر من جرعة مسكنة لن يدوم مفعولها طويلا. واعتبر الخبراء ان اجراءات الحاكم رياض سلامة ستجفف جيوب اللبنانيين من الدولار، وهو ما يندرج ضمن اطار «التهريج النقدي» وان المودعين والمستهلكين هم من سيدفع الثمن.

النائب فراس ابو حمدان، وجه انذارا بواسطة كاتب العدل الى وزير المالية يوسف خليل، طالبا منه استرداد كتاب ارسله في 28 فبراير الى رئيس الحكومة، متضمنا طلب فرض ضرائب على المواطنين غير مقررة قانونا في مجلس النواب فورا، في اشارة الى رفع الدولار الجمركي الى 45 الف ليرة، منبها الى انه «في حال تخلفكم عن ذلك سنضطر آسفين الى مراجعة القضاء المختص، مطالبين بإنزال العقوبات بكم، وبكل من يشارككم في اقرار ضرائب غير قانونية».

في غضون ذلك، النائب انطوان صحناوي، وبنك سوسيتيه جنرال، تقدما بشكوى مباشرة ضد النائبة بولا يعقوبيان وناشر موقع «ليبانون ديبايت» ومنصة «سبوت شوب» ميشال قنبور لإجراء الموقع المذكور مقابلة مع النائبة يعقوبيان، كال خلالها اتهامات خطيرة لكل من صحناوي وبنك سوسيتيه جنرال حول موضوع تمويل جماعة «جنود الرب» بقصد المس بسمعتهما.

في هذه الأثناء، كشف مصدر متابع لـ «الأنباء» عن خلفية تخلي الثنائي الشيعي (امل وحزب الله) عن طرح التمديد للمدير العام السابق للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، الموصوف برجل المهمات الصعبة. وقال المصدر: ان مقايضة تمت، بين مركز المدير العام للأمن العام وبين مركز حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة. وتم تكليف الضابط الماروني الأعلى رتبة في الأمن العام العميد الياس البيسري، بمنصب المدير العام للأمن العام، الذي يشغله شيعي.. مقابل تسليم النائب الأول لحاكم مصرف لبنان المركزي وسيم منصوري، وهو شيعي ويمت بصلة قربى للرئيس نبيه بري، موقع الحاكم بعد إحالة سلامة على التقاعد في يوليو المقبل.