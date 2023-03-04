شدد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، على ضرورة أن تكون السلطات الإيرانية واضحة وشفافة بشأن برنامجها النووي.

وفي اليوم الثاني من زيارته إلى طهران، قال في مؤتمر صحافي مشترك، السبت، بعيد لقائه، رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، إن الوكالة تتطلع لتعاون طهران من أجل توفير ضمانات بشأن برنامجها النووي.

وأضاف أن الاجتماعات مع إيران تجري «في أجواء عمل جادة وبصراحة وتعاون». وتابع: ثمة آمال عظيمة بخصوص عمل الوكالة مع إيران.

إلى ذلك، أكد أن أي هجوم عسكري على المنشآت النووية بالعالم مرفوض ويتعارض مع القانون الدولي، في إشارة إلى التهديدات الإسرائيلية والأميركية.

وقال غروسي إن المناقشات تدور حول مجموعتين من الأمور المهمة للمضي قدما في التعاون بين الوكالة وإيران بما في ذلك قطاع العلوم.

من جهته، رأى إسلامي أن «هناك من يعمل على توتير العلاقات بين بلاده والوكالة الدولية».