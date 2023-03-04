تساوي الليل والنهار خلال الموسم وتقلبات جوية باستمرار

كشف مركز العجيري العلمي، عن أن يوم الأربعاء الموافق 8 مارس 2023 سيشهد نهاية برد الشتاء تماما وتميل الأجواء الى الحرارة خلال النهار وتبدأ علامات فصل الربيع بالظهور على النباتات.

وذكر المركز في بيان له أن هذا الانقلاب الجوي مرتبط بدخول موسم الحميم الذي يستمر حتى 2 أبريل المقبل حيث ان هذا الموسم يحل بعد موسم العقارب مباشرة وقبل موسم الذراعين.

وأفاد أن تسمية هذا«الحميم» بهذا الاسم جاءت لارتباطها بشعور الأفراد بالحرارة بعد برودة الشتاء، حيث يقسم البعض الموسم إلى جزأين: الحميم الأول والثاني، ويلقبونه بالحميمن، كما يتساوى الليل والنهار في منتصف هذ الموسم.

وأضاف «ان الاعتدال الربيعي سيكون في موسم الحميمن، حيث انه في الاعتدال الربيعي سيتساوى الليل والنهار، وان الشمس ستتعامد على خط الاستواء وتبدأ بالصعود شمالا في هذا الوقت مع مراعاة بعض الفوارق البسيطة للمواقع حسب خطوط العرض، علما أن هناك عاملين رئيسيين يتحكمان في طول النهار والليل هما ميل الشمس عن خط الاستواء والعرض الجغرافي.

وذكر أن التساوي بين الليل والنهار في جميع أرجاء الأرض سيكون عندما تكون الشمس على خط الاستواء، اذ اننا كلما ابتعدنا عن خط الاستواء زاد الفرق في طول النهار أو الليل وفي قصرهما، وأفاد المركز بأنه مع دخول موسم الحميمين تدخل الشمس حيز الصيف، فالصيف له بداية وشدة ونهاية، وبدايته مع الحميم الثاني.

ولفت المركز إلى أن د. صالح العجيري - رحمه الله - أفاد في ابحاثه ودراسته السابقة بأن موسم «الحميم» هو أحد المواسم السنوية المعروف بتقلباته الجوية، والذي غالبا ما يحدث في الطقس حالة من عدم الاستقرار بين البرودة والحرارة والمطر والغبار، حيث يكون هناك امتزاج فصلي الربيع والشتاء وإثارة للغبار أحيانا وهطول للأمطار المتفرقة، علاوة على أن هذا الموسم يشهد ارتفاعا تدريجيا بدرجات الحرارة، كما يتخلل أيامه هطول للأمطار الرعدية وتجمعات للسحب الركامية، في حين تبدأ الشهر المقبل«السرايات» المعروفة بحدتها.