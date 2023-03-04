دارين العلي

نفذ فريق الضبطية القضائية التابع لوزارة الكهرباء والماء بالتعاون مع هيئة الزراعة والثروة السمكية حملة على الحيازات المخالفة في محافظة الجهراء لقطع التيار عن الحيازات الزراعية التي تحولت إلى صالات أفراح ومخازن وصالونات ومراكز لإيواء العمالة السائبة.



وقال نائب رئيس الفريق احمد الشمري، إن الوزارة قامت بقطع التيار عن جميع الحيازات المخالفة التي أتت حولها بلاغات بالتنسيق مع الزراعة، مشددا على ضرورة الالتزام بالقوانين والقرارات الخاصة بالهيئة العامة للزراعة لتفادي المساءلة القانونية.



وفي سياق متصل قال الشمري ان حصيلة الضبطية القضائية للشهر الماضي بلغت 27 محضر ضبط واثبات حالة تنوعت ما بين تمديدات مخالفة وتعديات مختلفة على الشبكة.



من جهة اخرى، تستأنف لجنة العزاب تنفيذ حملاتها لقطع التيار الكهربائي عن السكن المخالف وسط السكن الخاص والنموذجي في محافظة الفروانية اليوم.