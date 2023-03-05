الدوحة - فريد عبدالباقي



وسع الدحيل المسافة بينه وبين أقرب منافسيه العربي إلى أربع نقاط، وذلك بعد أن تغلب عليه 3-1 في الجولة الـ 16 من الدوري القطري لكرة القدم، سجل ثلاثية الدحيل، المحترف الكوري الجنوبي نام تاي هي، والمعز علي، والكيني مايكل أولونجا في الدقائق (7 و37 و90+2)، فيما سجل هدف العربي الوحيد حامد إسماعيل في الدقيقة 25، وبذلك نجح الدحيل في تجاوز أحزانه بعد توديع دوري أبطال آسيا لكرة القدم لمنطقة الغرب بعد خسارته الثقيلة أمام الهلال السعودي 0-7 في الدور نصف النهائي.



رفع الدحيل بعد فوزه الثمين رصيده إلى 35 نقطة وله مباراة مؤجلة، فيما توقف رصيد العربي عند 31 نقطة.



كما حقق السد فوزا كبيرا على السيلية 4-0، ليعزز حامل اللقب استمراره في المركز الثالث بعد أن رفع رصيده إلى 28 نقطة، وتراجع السيلية إلى المركز الأخير بعد أن تجمد رصيده عند 9 نقاط، ليقترب كثيرا من الهبوط إلى الدرجة الثانية.



وأسفرت مباريات الجولة عن فوز الوكرة على المرخية 4-0، والشمال على قطر 3-0، وتعادل الغرافة والأهلي 1-1، وبنفس النتيجة تعادل الريان مع أم صلال.