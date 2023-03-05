حظرت السلطات في مدينة لاهور بشرق باكستان، مسيرة كانت مقررة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة في 8 مارس الجاري.



وعزت سلطات لاهور قرارها إلى «اللافتات المثيرة للجدل» التي عادة ما يحملها المشاركون في المسيرة وإلى اعتبارات أمنية، وذلك في رسالة تلقاها المنظمون.



وقالت هبة أكبر، وهي من منظمي المسيرة في لاهور لوكالة فرانس برس «إنه انتهاك لحقوقنا. إنه يثير تساؤلات حول قدرة الدولة على إدارة الحق في حرية التجمع لكلتا المجموعتين».



واعتبرت منظمة العفو الدولية أن قرار سلطات لاهور «يشكل قيدا غير قانوني وعديم الجدوى على الحق في التجمع».