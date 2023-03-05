انتقدت كوريا الشمالية التدريبات العسكرية المشتركة في الربيع التي تعتزم كوريا الجنوبية والولايات المتحدة أن يجريانها خلال الشهر الجاري.



وذكرت صحيفة «تشوسون شينبو»، الصادرة عن منظمة دعائية موالية لكوريا الشمالية، في اليابان، والناطقة بلسان بيونغ يانغ، أن التدريب الذي يحمل اسم «درع الحرية» هو بروفة لغزو كوريا الشمالية.



وأضافت الصحيفة أن مثل هذه التدريبات العسكرية المتكررة تشكل تهديدات عسكرية وهي السبب تحديدا وراء سعي كوريا الشمالية لتعزيز إمكانيات الدفاع الذاتي لديها.



وكانت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة قد أعلنتا الجمعة الفائتة أنهما تعتزمان بدء مناورة عسكرية مشتركة في الربيع في وقت لاحق من مارس الجاري، في الوقت الذي تسعيان فيه جاهدتين لتعزيز الردع ضد التهديدات النووية والصاروخية المتطورة لكوريا الشمالية.



وذكرت وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية أنه من المقرر إجراء مناورة «درع الحرية» خلال الفترة من 13 إلى 23 الجاري دون استراحة، ما يعتبر أطول نسخة على الإطلاق من تمرين مركز القيادة المشترك المحاكى بالكمبيوتر، وفقا لرؤساء الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية والقوات الأميركية في كوريا الجنوبية.



في السياق، ألقت كوريا الشمالية باللوم على الولايات المتحدة فيما وصفته بانهيار الأنظمة الدولية للسيطرة على الأسلحة، قائلة إن أسلحة بيونغ يانغ النووية رد عادل لضمان السلام والاستقرار على شبه الجزيرة الكورية.



وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية إن «شبه الجزيرة الكورية تتحول إلى أكبر برميل للبارود وأكبر ساحة لممارسة الحرب في العالم بسبب مخطط للتوسع العسكري تقوده الولايات المتحدة وأتباعها».



وأضافت أن التحركات الأخيرة لكوريا الجنوبية واليابان أظهرت أن التعزيزات العسكرية للولايات المتحدة وحلفائها تتجاوز حدود الخطر ولا يمكن التهاون معها.