

بيروت ـ منصور شعبان



وصف رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع الذكرى الـ 29 لتفجير كنيسة سيدة النجاة بـ«اليوم المشؤوم» في تاريخ لبنان.



وقال جعجع إن «القوات اللبنانية ستتوقف عند هذه الذكرى سنويا حتى بعد مرور 29 عاما، انطلاقا من معناها، ولو أن البعض يسأل ان كان إحياؤها «بيحرز بعد»، باعتبار انها جريمة كبيرة جدا».



وأضاف جعجع «قبل هذه الحادثة بشهرين، طلب الرئيس الراحل إلياس الهراوي بعد عودته من دمشق، من شخص ما، إيصال رسالة لنا مفادها أن النظام السوري «ناوي عليّي» ويجب ان أغادر لبنان مع زوجتي. وهذه الواقعة مدونة في مذكرات الرئيس الهراوي».



واعتبر أن «القرار الظني في هذه الجريمة كان الأسوأ والأتفه في تاريخ القضاء اللبناني، إذ جاءت كل الوقائع مغلوطة لتثبيت التهمة على «القوات» من خلال استحضار شهود غير متواجدين في لبنان او تلفيق شهادات على لسان آخرين أو إلصاق وقائع حصلت في أيام الحرب في ظروف وأماكن وتواريخ مختلفة».



وشدد على أن «الأسوأ من كل هذا التلفيق أنه نفذ من قبل السلطة القائمة يومها للتخلص من «القوات» التي كانت تتحضر في تلك المرحلة للقيام بالدور الذي تلعبه في الوقت الحاضر»، مشيرا إلى أن «الجميع يعي اننا شاركنا في اتفاق الطائف ومباحثاته لوضعه قيد التنفيذ».



جعجع الذي رأى أن البعض يحاول المقارنة بين تفجير كنيسة «سيدة النجاة» وتفجير «مرفأ بيروت»، وأكد ارتباطهما من ناحية الوجع المشترك وسقوط ضحايا من المدنيين، كما ان الفاعل واحد في مكان ما، باعتبار انه ينتمي إلى الجبهة العريضة المسماة «الممانعة»، ولكنه أشار الى ان الفرق الأساسي بينهما ان جريمة تفجير سيدة النجاة نفذت عن سابق تصور وتصميم بغية اتهام «القوات» بها، أما جريمة «مرفأ بيروت» فمن المستبعد ان تكون كذلك.



كما شدد على «اننا بانتظار التحقيقات لتثبت هذه النظرية او تسقطها ولكشف حقيقة انفجار مدمر أودى بحياة المئات وآلاف الجرحى، فضلا عن الأضرار المادية».