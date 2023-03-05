أجرى رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة الجنرال مارك ميلي زيارة مفاجئة لسورية أمس لتقييم مهمة عمرها ثمانية أعوام تقريبا لمحاربة تنظيم «داعش» ومراجعة إجراءات حماية القوات الأميركية من أي هجوم، بحسبما نقلت وكالة «رويترز».



وسبق الزيارة تقرير كشفت فيه القيادة المركزية الأميركية عن حصيلة عملياتها العسكرية ضد تنظيم «داعش» في كل من سورية والعراق خلال شهر فبراير الماضي، مشيرة إلى أنها نفذت مع حلفائها 48 عملية في البلدين.



وقالت القيادة الأميركية في بيان مساء الجمعة، إنها نفذت 48 عملية ضد «داعش»، أسفرت عن مقتل 22 عنصرا من التنظيم واعتقال 25 آخرين.



وأوضح البيان أن عدد العمليات المشتركة ضد التنظيم في سورية بلغ 15 عملية خلال فبراير، وأن القوات الأميركية نفذت وحدها عمليتين فقط، مشيرا إلى أن تلك العمليات تسببت بمقتل 5 عناصر من التنظيم واعتقال 11 عنصرا آخرين.



أما في العراق، فقد نفذت القوات الأميركية 33 عملية مشتركة في ذات الشهر، نتج عنها مقتل 17 عنصرا من التنظيم واعتقال 14 عنصرا آخرين.



وبحسب البيان، فإن القيادة المركزية الأميركية في سورية تعتمد بشكل كبير على القوات المحلية، إشارة الى قوات سوريا الديموقراطية (قسد) التي يهيمن عليها الأكراد.



ولفت البيان إلى أهمية العمليات ضد التنظيم «لمنعه من استعادة قدرته على التخطيط لشن هجمات في المنطقة وضد الحلفاء والمصالح الأميركية في الخارج»، مشيرا إلى أنه «من دون استمرار عمليات مكافحة الإرهاب سيستعيد التنظيم قدرته على التجنيد وإعادة التشكيل».