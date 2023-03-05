يشمل المؤتمر ورشة عمل حول «التقويم الرقمي»، حيث أكد فيها كل من الأطباء د.آمنة المطوع ود.مبارك السعيد ود.مشاري الفوزان ود.سارة ميرزا على أن «التقويم الرقمي» يعد مستقبل طب الأسنان في الكويت والعالم، لافتين إلى أن التقويم الشفاف من خلال استخدام التكنولوجيا الرقمية أو ما يعرف بـ «الإنفيزالاين» هو التقنية الرقمية الأكثر ابتكارا وتقدما في العالم.



وذكر المشاركون في الورشة أن التقويم الشفاف يعتمد ويعمل عن طريق التكنولوجيا الرقمية، بدءا من أخذ القياسات عن طريق الماسح الضوئي، مرورا بوضع الخطة العلاجية والتشخيص من خلال الكمبيوتر والذي يعطي معلومات وأرقاما أدق في التشخيص، مما يمكن أطباء الأسنان من وضع أفضل خطة علاجية للمريض. ويناقش المؤتمر التطور الهائل فيما يتعلق بالعناية بالأسنان وصحة الفم واستقطاب كل ما هو جديد لنشر الوعي بأهمية صحة الفم، إلى جانب تقنيات علاجات وتنظيف الأسنان مثل الفرش الإلكترونية «فيليبس سونيكير» وجهاز تنظيف ما بين الأسنان وهو الخيط المائي «واتربك»، المعتمدين من جمعية الأسنان الأميركية والذي ينصح به أطباء الأسنان، إلى جانب أدوات الفحص والتشخيص الدقيق مثل نظارات «يونيفيت» المفصلة المكبرة لتشخيص العلاجات بطريقة مبتكرة.