عبدالكريم العبدالله



قال وزير الصحة د.أحمد العوضي إن الاستثمار في صحة المواطن «هدف رئيسي نسعى جميعا إلى تحقيقه من خلال تقديم مستوى صحي جيد ورعاية طبية ذات كفاءة عالية ومعتمدة على أسس علمية سليمة تواكب التطور الحاصل في دول العالم المتقدمة في هذا المجال».



وأضاف الوزير العوضي في كلمته الافتتاحية لمؤتمر طب الأسنان السابع أن هذا المؤتمر يواكب برنامج عمل الحكومة في الارتقاء بالمنظومة الصحية في الكويت، مؤكدا أن محاوره وتوصياته ستكون محط اهتمام الوزارة.



وأوضح أن المؤتمر يجسد على أرض الواقع «مدى حرصنا العميق ورغبتنا الصادقة وجهودنا الحثيثة في تسخير كل الوسائل لتحقيق قيم طبية مضاعفة في مجالات البحث والمعرفة، وحرصنا على تطوير الخدمات الصحية للمواطنين والمقيمين لإيماننا الراسخ بأن صحة الفرد هي المحرك الرئيسي للأنشطة الاقتصادية والتنموية في كل المجتمعات».



ولفت إلى أن المؤتمر سيسهم بشكل فعال في تطوير الخدمات المقدمة من قبل الأطباء وجميع الطاقم الطبي وتبادل الخبرات المختلفة والاستفادة من التجارب والوقوف على آخر ما توصل إليه العلم الحديث في مجال التشخيص وسبل العلاج والوقاية في مجال طب الأسنان، مما يساعد في وضع وتحديث البرامج والاستراتيجيات الهادفة لضمان تطوير منظومة الخدمات الصحية بالكويت.



بدوره، أكد وكيل الوزارة المساعد لشؤون الأسنان ورئيس المؤتمر د.مشعل الكندري في كلمته أن إنجازات إدارة طب الأسنان تطورت على جميع المستويات خلال السنوات الماضية وتم فيها تحقيق العديد من الأهداف منها ما نفذته الإدارة وأهمها الاهتمام بالعنصر البشري من الكوادر الطبية.



ولفت إلى إنشاء وحدة الشقوق الفموية في مركز الفروانية التخصصي لطب الأسنان، وهي الأولى من نوعها لتقديم الرعاية الصحية لمرضى الشقوق الفموية منذ الولادة إلى عمر 18 سنة.



ولفت إلى أنه تم الانتهاء من تجهيز بورد تقويم الأسنان والذي يهدف إلى استقبال خمسة أطباء من الراغبين في تخصص التقويم في سنته الأولى.



وأعلن عن إنشاء عيادة متخصصة لعلاج التوحد بواسطة فريق بورد أسنان الأطفال في مركز الفروانية التخصصي، كما تم تفعيل الملف الإلكتروني في بعض المراكز التخصصية والتوسع في افتتاح عيادات الاحتياجات الخاصة والطب الشامل وتفعيل الخط الساخن الخاص بالخدمات الإرشادية وافتتاح عيادات تخصصية لعلاج أمراض اللثة بمراكز الرعاية الصحية الأولية.



وأوضح أن الإدارة سعت إلى النهوض بالخدمات الصحية وفق خطتها للتوسع بالخدمات المقدمة ومنها افتتاح مركز تيماء الصحي لطب الأسنان ويضم 18 عيادة ومختبر لصناعة الأسنان وقاعة محاضرات.



ولفت إلى انه تم التشغيل التجريبي لوحدة علاج أسنان الأطفال الشامل بمركز الجهراء التخصصي لتقديم الخدمة من الميلاد وحتى سن 16 سنة وهي خدمة غير مسبوقة على مستوى الشرق الأوسط، وتهدف إلى العناية بجيل المستقبل.



بدورها، قالت رئيسة اللجنة العليا للمؤتمر د.سهيلة جعفر إن المؤتمر يأتي رغبة من الإدارة في مواكبة التطور العلمي الذي تشهده دول العالم المتقدمة في تطوير جميع الكوادر الطبية والفنية.