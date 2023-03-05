«بيتك» الأكبر في حجم الأصول بـ 21.8 مليار دينار.. مستحوذاً على 31.2% من موجودات القطاع

اندماج «بيتك» و«المتحد - البحرين» قفز بإجمالي محفظة قروض البنوك 19% إلى 70.5 مليار دينار

محفظة قروض «الوطني» الأكبر.. ارتفعت 6.5% إلى 21 مليار دينار وتشكل 29.8% من القطاع

ودائع العملاء لدى البنوك حققت أرقاماً قياسية بنهاية 2022 لتبلغ 71.75 مليار دينار بنمو 16.2%



المحلل المالي



بعد الإعلان عن النتائج المالية لعام 2022 للبنوك الكويتية المدرجة في بورصة الكويت، باستثناء البنك التجاري الكويتي الذي تتوافر بياناته المالية كما في 30 سبتمبر 2022، يتبين من المركز المالي للبنوك كما في نهاية ديسمبر 2022، ارتفاع إجمالي الموجودات للبنوك الكويتية بنهاية 2022 إلى 118.4 مليار دينار، بنسبة نمو 22% عن نهاية 2021.



ومن الملاحظ أن إجمالي موجودات القطاع المصرفي قد سجل معدل نمو سنوي مركب نسبته 9% خلال الخمس سنوات الماضية 2017-2022، ليرتفع من مستوى 76.6 مليار دينار بنهاية عام 2017 لأعلى مستوياته التاريخية بنهاية 2022 عند 118.4 مليار دينار.



ويأتي هذا النمو بعد دمج المركز المالي للبنك الأهلي المتحد- البحرين مع بيت التمويل الكويتي «بيتك»، حيث ارتفعت موجودات بيتك بنهاية عام 2022 بنسبة 69.7% لتسجل 36.97 مليار دينار، وبالمقارنة بـ 21.8 مليار دينار في نهاية 2021، وليصبح بذلك «بيتك» البنك الكويتي الأكبر من حيث حجم الموجودات، إذ تشكلت موجوداته 31.2% من إجمالي القطاع.



وجاء في المركز الثاني من حيث حجم الموجودات، بنك الكويت الوطني بقاعدة موجودات بلغت نحو 36.34 مليار دينار، مرتفعة بنسبة 9.3% عن نهاية 2021، وشكلت موجودات الوطني 30.7% من إجمالي موجودات قطاع البنوك الكويتية.



وقد جاء بنك بوبيان ثالثا من حيث حجم الموجودات والتي بلغت 7.88 مليارات دينار، وبنسبة نمو 7.2% خلال عام 2022، أما بنك برقان وبنك الخليج فقد بلغت موجوداتهما 7.17 مليارات و6.85 مليارات دينار على التوالي.



محفظة التمويل



وفيما يخص محفظة القروض ومديني التمويل الممنوحة من البنوك الكويتية، فقد بلغ إجمالي المحفظة للقطاع بنهاية 2022 نحو 70.5 مليار دينار، مرتفعة بنسبة 19%، والسبب الرئيسي في هذا الارتفاع بالإضافة إلى النمو الجيد في محفظة القروض لدى معظم البنوك الكويتية، كان دمج محفظة التمويل للبنك الأهلي المتحد- البحرين في محفظة تمويل بيت التمويل الكويتي «بيتك» والتي ارتفعت في 2022 بنسبة 66% لتسجل 18.84 مليار دينار، وشكلت 26.7% من إجمالي محفظة قروض القطاع.



بينما لايزال بنك الكويت الوطني في الصدارة وبمحفظة قروض هي الأكبر، حيث بلغت 21 مليار دينار كما في نهاية عام 2022 وبنسبة نمو 6.5% خلال عام 2022، وشكلت 29.8% من محفظة قروض القطاع.



وأيضا حافظ بنك بوبيان على المرتبة الثالثة من حيث حجم محفظة مديني التمويل التي بلغ حجمها 5.91 مليارات دينار، وبنسبة نمو بلغت 7.3% عن نهاية عام 2021، وهي في نمو مستمر خلال السنوات الأخيرة.



أما بنك الخليج والذي يمتلك رابع اكبر محفظة قروض بين البنوك الكويتية قيمتها 4.87 مليارات دينار فقد ارتفعت خلال 2022 بنسبة 6.8%، بينما كان النمو الأعلى من نصيب محفظة مديني تمويل بنك وربة التي ارتفعت بنسبة 26.5% لتسجل 3.13 مليارات دينار.



اما خلال الخمس سنوات الماضية 2017-2022 فقد سجلت محفظة قروض القطاع المصرفي معدل نمو سنوي مركب بلغ 9.2%.



ودائع العملاء



ومن جهة قاعدة مصادر التمويل للبنوك والتي تتمثل بقاعدة ودائع العملاء، فقد حققت أرقام قياسية نهاية عام 2022 حيث بلغت 71.75 مليار دينار وبنسبة نمو 16.2% بالمقارنة بنهاية عام 2021، وقد تصدر بيتك من حيث قاعدة ودائع عملائه بعد دمج الأهلي المتحد- البحرين، لتبلغ 22.48 مليار دينار وبارتفاع نسبته 42% خلال السنة.



أما بنك الكويت الوطني فقد بلغت ودائع العملاء لديه 20.18 مليار دينار مرتفعة بنسبة 10.4% بينما حافظ بنك بوبيان على ثالث أعلى قاعدة ودائع عملاء بنحو 6 مليارات دينار وبنسبة نمو سنوي بلغت 6.1%.



أما خلال الخمس سنوات الماضية 2017-2022 فقد سجلت ودائع العملاء لدى البنوك الكويتية معدل نمو سنوي مركب بلغ 9.2% من 46.2 مليار دينار نهاية عام 2017.