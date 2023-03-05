القاهرة - هناء السيد



تشارك الكويت بوفد يترأسه وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله في اجتماع الدورة العادية (159) لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري خلال الفترة 6-8/3/2023.



ويضم الوفد في عضويته كلا من سفير الكويت لدى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير غانم صقر الغانم، ومساعد وزير الخارجية لشؤون الوطن العربي السفير أحمد البكـــر، ومساعد وزيــــر الخارجية لشؤون مكتب وزير الخارجية الوزير المفوض نواف عبداللطيف الأحمد، بالإضافة إلى الوزير المفوض فلاح المطيــــري من المندوبية الدائمة للكويت لدى جامعة الدول العربية، والمستشار محمد سليمان الرويشد مـــن مكتب الوزير.