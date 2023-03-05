بعث سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ببرقيتي تهنئة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وإلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ضمنهما سموه خالص تهانيه بنجاح انطلاق طاقم مهمة (كرو 6) باتجاه محطة الفضاء الدولية والتي تضم رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي في أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب.



كما بعث سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ببرقية تهنئة إلى الرئيس رومين راديف رئيس جمهورية بلغاريا الصديقة بمناسبة العيد الوطني لبلاده.