بحفظ الله ورعايته، غادر صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ظهر أمس أرض الوطن متوجها إلى الجمهورية الإيطالية وذلك في زيارة خاصة.



وقد كان في وداع سموه على أرض المطار سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، وسمو الشيخ ناصر المحمد، وسمو الشيخ صباح الخالد، ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال الخالد، ووزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله، وكبار المسؤولين بالدولة.



رافقت سموه السلامة في الحل والترحال.



إلى ذلك، بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقيتي تهنئة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وإلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أعرب فيهما سموه عن خالص تهانيه بنجاح انطلاق طاقم مهمة (كرو 6) باتجاه محطة الفضاء الدولية والتي تضم رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي في أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب.



وأشاد صاحب السمو الأمير بهذا الإنجاز التاريخي والعلمي في مجال الفضاء والذي يضاف إلى الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات العربية المتحدة ويجسد ما وصلت إليه في المجالات العلمية والتقنية والفضاء من تقدم ورقى عال وعزز مكانتها لدى المجتمع الدولي على كافة الأصعدة مؤكدا سموه أن هذا الإنجاز الإماراتي والعربي هو محل فخر واعتزاز الجميع سائلا سموه المولى تعالى أن يديم على سموهم موفور الصحة والعافية وأن يحقق لدولة الإمارات العربية المتحدة وشعبها الشقيق كل ما يتطلع إليه من تقدم وازدهار في ظل القيادة الحكيمة لأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.



كما بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس رومين راديف رئيس جمهورية بلغاريا الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده متمنيا سموه للرئيس البلغاري موفور الصحة والعافية ولجمهورية بلغاريا وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار.