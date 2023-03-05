







أسامة دياب



يزور الكويت وفد كوري برئاسة نائب وزير الأراضي والبنية التحتية والنقل بجمهورية كوريا الدكتور أوه ميونغ- سو خلال الفترة من 5-6 مارس الجاري لإجراء مباحثات حول التعاون في مجالات الخدمات الجوية وتشغيل المطارات والإسكان وتطوير البنية التحتية.



كما تشمل المباحثات بين الدكتور أوه والوزير العجمي التعاون في إنشاء مدن ذكية عن طريق التعاون بين حكومتي البلدين.



كما سيلتقي الوفد مع وزيرة الأشغال ووزيرة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د.أماني بوقماز، والرئيس التنفيذي للشركة الكويتـيـــة للصناعـــات البترولية المتكاملة وليد البدر، وتشمل المباحثات بين الجانبين تطوير البنية التحتية.



وتسهم كوريا بشكل كبير في تطوير البنية التحتية بدولة الكويت منذ سنوات عديدة وقامت الشركات الكورية بتشييد جسر الشيخ جابر، وهي تلعب دورا رئيسيا في مشروع الوقود البيئي ومشروع مصفاة الزور. ويعتقد الوفد أن الزيارة ستسهم في تعزيز التعاون بين البلدين في مجال البنية التحتية.



وذكر سفير جمهورية كوريا لدى الكويت تشونغ بيونغ-ها، ان رئيس الوفد نائب وزير الأراضي والبنية التحتية والنقل بجمهورية كوريا د.أوه، ميونغ - سو عمل في السابق بالسفارة الكورية في الكويت كسكرتير أول للشؤون الاقتصادية لثلاث سنوات، ولديه معرفة وثيقة بالكويت ويكن مشاعر خاصة تجاهها، لذا فهو يعد أفضل وأنسب شخص لإنعاش وتنشيط الروابط المشتركة بين البلدين بعد جائحة فيروس كورونا المستجد.



وأعرب السفير عن أمله في ان تسهم هذه الزيارة في تعزيز الشراكة بين البلدين في مجال الطيران والإسكان والبنية التحتية.