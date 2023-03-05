أعلنت شركة الاتصالات الكويتية stc، الرائدة في تمكين التحول الرقمي وتقديم الخدمات المبتكرة والمنصات المتكاملة للعملاء في الكويت، عن رعايتها كراع رئيسي وحصري لمهرجان الفارسي للطائرات الورقية 2023 الذي أقيم في منطقة بنيدر في الفترة من 23 فبراير حتى 27 فبراير في مبادرة إضافية تضاف إلى قائمة الأنشطة التي أطلقتها stc تزامنا مع الاحتفالات بالأعياد الوطنية، انطلاقا من خطتها في مجال المسؤولية المجتمعية للشركات، والتي تحمل شعار «الكويت.. عشق ما يتكرر». وتعليقا على هذه المبادرة، قالت مديرة عام اتصالات الشركات في «stc» دانة الجاسم: «نحن سعداء برعاية مهرجان الطائرات الورقية الفارسي، الذي أصبح أحد الاحتفالات الرئيسية التي تحضرها الكويت خلال اليوم الوطني وعيد التحرير. وتأتي مشاركة stc في الحدث انطلاقا من حرصها على دعم المبادرات المحلية التي تجلب الفرح والمتعة لجميع العائلات في جميع أنحاء الكويت».



وأضافت: «تماشيا مع حملة الأعياد الوطنية، كان هدفنا تقديم مجموعة متنوعة من الأنشطة والبرامج والفعاليات لشعب الكويت. وفي إطار استراتيجيتنا للمسؤولية المجتمعية، فإن تركيزنا الأساسي من خلال رعاية وتنظيم فعاليات مجتمعية هو تزويد العائلات بمجموعة من الأنشطة التي يمكنهم الاستمتاع بها خلال هذه المناسبة الخاصة بالكويت».



واختتمت الجاسم قائلة: تتقدم stc بالشكر لعائلة الفارسي وكل من شارك في إنجاح المهرجان الذي جمع الآلاف من الأفراد لمشاهدة الطائرات الورقية بألوانها وأشكالها وأحجامها المختلفة وهي تحلق عاليا فوق سماء الكويت الزرقاء الصافية. كجزء من حملة الأعياد الوطنية، والأهداف الرئيسية لبرنامج المسؤولية المجتمعية للشركات، ستواصل stc دعم المجتمع والاقتصاد الوطني من خلال مبادرات مختلفة. وللوصول إلى هذه الأهداف، نهدف إلى التعاون وبناء شراكات طويلة الأمد مع الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات في القطاع الخاص والمؤسسات الحكومية لنشر التأثير الإيجابي على أوسع نطاق ممكن.



من جهته، قال رئيس فريق الفارسي للطائرات الورقية الكويتية عبدالرحمن الفارسي: نحن فخورون بالشراكة هذا العام مع stc لمواصلة استضافة هذا التقليد ومشاركته مع شعب الكويت. لقد بنينا سمعة طيبة على مر السنين من خلال توسيع نطاق مهرجاننا والشراكة مع قادة الصناعة مثل stc. وفي هذا الصدد، تتقدم عائلة الفارسي بالشكر والتقدير لشركة stc لدعمها المستمر، ولجميع المشاركين، وكذلك جميع الذين حضروا مهرجان هذا العام الذي استمر لمدة 5 أيام.