يفتتح غداً الاثنين في التاسعة صباحا المؤتمر الأول بالكويت لمنظمة «CIPD Middle East» في فندق جميرا شاطئ المسيلة، على مدار يومي 6 و7 مارس الجاري، والذي سيكون تحت شعار «قيادة نتائج الأعمال من خلال التنوع والشمول». وقال المنسق العام للمؤتمر عادل سعود العلاطي في بيان صحافي: إن مؤتمر الكويت للتنوع والشمولية الذي سيعقد بالتعاون منظمة «CIPD Middle East» وبرعاية المعهد الوطني للقادة، التابع لمجموعة الشركة الوطنية لمشاريع التكنولوجيا ينطلق غدا، على مدار يومين وسيستضيف متحدثين خبراء ومتخصصين في الموارد البشرية، بالإضافة الى حضور ومشاركة العديد من منتسبي القطاع النفطي والبنوك المحلية. وصرح العلاطي بأن مؤتمر الكويت للتنوع والشمول يقدم رؤى ثاقبة لبعض التحديات والفرص التي تأتي مع بناء ثقافة شاملة تجذب قوة عاملة متنوعة، ويركز المتحدثون والخبراء والمحاورون على طرق دمج القبول السلس للمجتمعات بمكوناتها من مختلف الأعراق والأجناس والأعمار والأديان وذوي الإعاقات ومراعاة الاختلافات في مستويات التعليم والوضع المالي وطبيعة الشخصيات ومجموعات المهارات والخبرات المكتسبة والمتوافرة وقواعد المعرفة. وبين العلاطي أن المؤتمر سيناقش على مدار يومين مواضيع ذات صلة بالموارد البشرية، وسيشارك فيه 14 متحدثا سيقدمون 8 محاضرات وورشة عمل وجلستين نقاشيتين حول الموضوعات المطروحة، حيث سيحضر في المؤتمر من المتحدثين بولا نيوباي المؤسس والرئيس التنفيذي في شركة PREDIXA كمتحدث رئيسي، وبيتر كيلي نائب الرئيس التنفيذي، رئيس الموارد البشرية من المركز وباتريجا رييرا المؤسس والرئيس التنفيذي في شركة Inclusionem، وعماد العبلاني رئيس قسم الموارد البشرية للمجموعة في بنك الكويت الوطني، وفرزانة ماجد الرئيس التنفيذي في Transform Alliance، ونيكولاس واردل مدير العلامة التجارية في Brand Experiences، ود.أحمد القطان من الجامعة العربية المفتوحة ود.رندا بهمن من كلية الكويت التقنية، وجمانة المطوع مدير التنوع والإنصاف والشمول في زين الكويت، وأحمد رجب من فيرجن موبايل، وبسمة القصار المؤسس والرئيس في Women Mentor Forum وسلمى حجاج المدير العام للموارد البشرية في بنك الخليج، ود.ارزو حراف رئيس كلية الدراسات التجارية في كلية بوكسهل، وحمزة تقي المؤسس والرئيس التنفيذي في شركة استشارات المعرفة.