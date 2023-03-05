تخريج دفعة جديدة من متدربي «الاقتحام الجوي» من الجنود الأميركيين بعد إتمامهم أحد أفضل التدريبات العسكرية الفريدة

التدريب يعتبر الأول من نوعه في قاعدة «بيورنج» الأميركية لدى البلاد منذ عام 2019 بسبب تفشي جائحة «كورونا»



أسامة دياب



نظمت مجموعة دعم المنطقة في الجيش الأميركي يوما لممثلي وسائل الإعلام الكويتية لمعايشة أسلوب حياة الجنود الأميركيين الموجودين في قاعدة بيورنج العسكرية في المنطقة الشمالية للكويت.



وكان الحدث الرئيسي لهذا اليوم مشاهدة ومتابعة ختام الدورة التدريبية التي أقامتها مدرسة الاقتحام الجوي التي تعتبر إحدى أهم مدارس تنمية المهارات في الجيش الأميركي والتي تعنى بإكساب المتدربين من الجنود المهارات الأساسية اللازمة لعمليات الاقتحام الجوي. ويعتبر تدريب الجنود الكويتيين على عمليات الاقتحام الجوي أحد أبرز الأهداف المستقبلية لمدرسة الاقتحام الجوي في القاعدة.



فقد قامت مدرسة الاقتحام الجوي في قاعدة «بيورنج» الأميركية لدى البلاد بتخريج دفعة جديدة من متدربيها من الجنود الأميركيين الذين أتموا أحد أفضل التدريبات العسكرية الفريدة من نوعها كجزء من التدريب المستمر الذي يحصلون عليه خلال وجودهم في القاعدة، جدير بالذكر أن هذا التدريب يعتبر الأول من نوعه منذ عام 2019 بسبب تفشي جائحة كورونا.



كان عدد المتقدمين لخوض هذه الدورة عند بدايتها نحو 270 جنديا وجندية إلا أن 223 جنديا فقط هم من استطاعوا الوصول إلى المرحلة الثالثة من التدريب الشاق والمتنوع والصعب على مدار 10 أيام هي عمر الدورة.



ولقد قام بتدريب الجنود وتقييمهم خلال جزء من عملية الهبوط في دورة الاقتحام الجوي فريق التدريب المتنقل بقيادة الرقيب سكونايا فاومو، وقد اشتمل التدريب على عدة مراحل، المرحلة التمهيدية وتضمنت إتقان مسار العقبات والجري لمسافة 4 أميال، بينما اشتملت المرحلة الأولى على الاطلاع على إتقان معرفة قدرات مجموعة من الطائرات المروحية من حيث الأوزان والمقاييس وتهيئة منطقة الهبوط وإتقان الإشارات اليدوية للطائرات، أما المرحلة الثانية فتضمنت عمليات تحميل الرافعة ونقل خزانات البضائع في الجو، ثم جاءت المرحلة الثالثة لتشتمل على إتقان تقنيات الهبوط باستخدام الأسلحة أو من دونها.



وقبل إعلان التخرج رسميا من التدريب كان يتعين على المتدربين المشي السريع لمسافة 12 ميلا بما يساوي 16 كيلومترا كل منهم يحمل 20 كيلو من المعدات، وبعد انتهاء الدورة يعود المتدربون إلى وحداتهم داخل المعسكر.



من أجواء الجولة



قاعدة بيورنج



تأسست قاعدة بيورنج في عام 2003 لتعمل بشكل أساسي على التدريبات والحفاظ على أسطول كبير من الدبابات والشاحنات والمعدات العسكرية ذات الصلة لمواجهة النزاعات المستقبلية ودعم جهود الإغاثة للكوارث الإنسانية.



مدينة متكاملة المرافق



المعسكر يعد مدينة متكاملة المرافق، ويعتبر أشبه ما يكون بخلية النحل التي يعلم كل فرد فيها دوره جيدا ويؤديه على أكمل وجه، وبالرغم من كبر مساحته وترامي أطرافه إلا أنه مفعم بالحيوية.



أماكن الترفيه والاسترخاء



اطلع الإعلاميون المشاركون في حضور هذا اليوم على العديد من الأماكن في القاعدة، ومنها الترفيهية والدينية وأخرى مخصصة للتأمل، فضلا عن قاعات الجيم والألعاب الإلكترونية والسينما والتلفزيون.



غرفة الهروب



هي غرفة مخصصة لممارسة لعبة الألغاز والتي تساهم في تعديل السلوك بطريقة علمية مميزة.



غرفة التأمل



مكان مخصص للجنود والعاملين في المعسكر لقضاء وقت هادئ بأي طريقة يفضلونها.



الكنيسة والمسجد



تقدم الكنيسة والخيمة الإسلامية خدمات دينية وروحية تحت إشراف متخصصين، حيث تسمح للجنود من مختلف الديانات بممارسة شعائرهم الدينية.