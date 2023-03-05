

أعلن بنك برقان عن أسماء الـ 20 فائزا في السحب الشهري لحساب كنز، والذين سيحصل كل منهم على جائزة نقدية بقيمة 1000 دينار، يدخل هذا السحب كل عملاء حساب كنز الذين يحافظون على رصيد أدنى قدره 200 دينار لمدة أسبوع على الأقل قبل تاريخ السحب، وتزداد فرصهم في الفوز كلما ازدادت إيداعاتهم في الحساب، وفيما يلي أسماء الفائزين:



عدي عبدالرحمن التركيت، أحمد عبدالكريم الابراهيم، العنود أحمد الجعفر، عاليه أحمد القطامي، ارون جيروم دي سيلفا، ايمن علي حماده، بدر أسامة الرشيد، داليا عبدالمجيد الغربللي، عيسى محمد اتش، انتصار منيف العنزي، فهد أسامة الجارالله، فاطمة خالد العميري، فاطمه خالد خلف، جمال محمد البصيري، لميه محمد داودجيوالا، لجين حسن بوشهري، محمد شكيل خوخار، محمد مالك جانيه، ناصر محمد الرشيدي، سليمان أحمد الحميدي.



ويقدم بنك برقان بالإضافة إلى السحب الشهري، سحبا ربع سنوي يمنح الفرصة للفوز بمبلغ 25 ألف دينار، وجائزة نصف سنوية بقيمة 350 ألف دينار وجائزة سنوية كبرى بقيمة 1.5 مليون دينار.



ويوفر حساب كنز أيضا فرص أكبر لـ 29 عميلا سنويا للفوز بجائزة سحب الخاص بالفروع والتي تبلغ قيمتها 5000 دينار، وحساب كنز متاح لأي فرد ويمكن فتحه بالدينار الكويتي أو بالعملات الرئيسية (الدولار الأميركي واليورو والجنيه الإسترليني) بإيداع 200 دينار كحد أدنى.