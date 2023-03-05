

أعلنت شركة الكويت للتأمين عن نتائجها المالية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022، حيث حققت صافي ربح بلغ 42.08 مليون دينار، وبربحية 227.74 فلسا للسهم، علما بأنه تم تحقيق أرباح استثنائية صافية بقيمة 29.4 مليون دينار ناتجة عن تحويل ملكية الشركة في أسهم البنك الأهلي المتحد إلى أسهم بيت التمويل الكويتي «بيتك» نتيجة الاستحواذ.



وقالت الشركة في بيان صحافي، انه بعد استبعاد هذه الأرباح الاستثنائية يصبح الربح الصافي 12.68 مليون دينار، وبربحية 68.62 فلسا للسهم، مقابل 11.43 مليون دينار، وبربحية 61.86 فلسا للسهم للسنة الماضية، وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 40% وبواقع 40 فلسا للسهم، وتخضع هذه التوصية لموافقة الجمعية العامة للشركة.



وبلغ إجمالي الأقساط التي تم الاكتتاب بها للسنة الماضية 53.33 مليون دينار، مقابل 48.63 مليون دينار لعام 2021 بارتفاع 4.69 ملايين دينار وبنسبة نمو 9.6%، وبلغ صافي الربح التشغيلي للسنة الحالية 11.71 مليون دينار، مقابل 10.08 ملايين دينار لنفس الفترة من العام الماضي بزيادة 1.63 مليون دينار وبنسبة نمو 16.18%.



وفي هذا السياق قال الرئيس التنفيذي للشركة سامي شريف: «لقد حققنا تلك النتائج حرصا منا على الوفاء بالتزاماتنا تجاه المساهمين والعملاء، ومازلنا نواصل اتباع سياسة متحفظة مع استمرار نجاحنا في إدارة التحديات التي تواجهنا وبخاصة استمرار تحديات الجائحة على البيئة التشغيلية والاقتصاد ككل».



وأضاف أنه إلى جانب الأرباح والمبيعات، هذه السنة كانت حافلة بالإنجازات، حيث تم تثبيت التصنيف الائتماني لشركتنا من وكالتي AM Best وMoodys عند A- وA3 على التوالي مع نظرة مستقبلية مستقرة كذلك، أخذنا خطوات عملية نحو التوسع الجغرافي خارج الكويت.