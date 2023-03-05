

حصلت Ooredoo الكويت على الجائزة البرونزية للابتكار: في تطبيقات معلومات الأعمال لجوائز ستيفي 2023، وتسعى Ooredoo الكويت في تحقيق رؤيتها المتمثلة في إثراء تجربة الافراد الرقمية وتمكين المجتمع الكويتي من خلال قيادة التحول الرقمي وإثراء حياة الناس الرقمية.



وتعتبر جائزة «ستيفي» واحدة من أكثر الجوائز المرموقة للأعمال الرائدة في العالم تأسست عام 2002، لتقدير إنجازات الشركات من جميع الجوانب في جميع أنحاء العالم، وبذلك تعتبر جوائز «ستيفي» أحد أكثر الجوائز العالمية المرغوبة.



وهناك زيادة كبيرة في عدد عملاء Ooredoo الكويت الذين يستخدمون قنوات الخدمة الذاتية الرقمية للشركة. وعلى وجه التحديد، تم تنزيل تطبيق Ooredoo أكثر من مليون مرة، وتم تصنيفه ضمن أفضل 10 تطبيقات مجانية وأكثرها شعبية في البلاد. وبلغ انتشار القنوات الرقمية ل Ooredoo الكويت بنسبة 85% من إجمالي قاعدة عملاء الشركة، مما يعكس مدى نجاح خدماتها الرقمية الجديدة والمبتكرة.



ويقوم تطبيق Ooredoo الكويت بتلبية احتياجات العملاء إذا كانوا يرغبون في العثور على المنتجات أو الخدمات لاستخدامها وشرائها. وكانت Ooredoo الكويت أول من أطلق خطة «ANA» القابلة للتعديل حسب الطلب، بما في ذلك الدقائق المحلية والبيانات والدقائق الدولية، ما يمنحهم تحكما كاملا في خطط الهاتف المحمول الخاصة بهم دون الحاجة إلى زيارة الفروع.



ويمكن للعملاء الذين يستخدمون «تطبيق Ooredoo» اختيار نوع الباقة وتخصيصها وفقا لمتطلباتهم الشخصية والحصول على المميزات مثل eSIM التي يمكن شراؤها عبر التطبيق في غضون 20 ثانية فقط. كما يمكن للمستخدمين أيضا تحويل بطاقة SIM الخاصة بهم إلى eSIM، ويتم منحهم القدرة على التحكم الأمني لحماية بيانات الدخول على الأجهزة الجديدة.



ويتضمن التطبيق أيضا «Ooredoo Surprise»، الذي يمنح العميل عروضا مصممة على حسب احتياجاته. تعتبر هذه الميزة فريدة من نوعها في سوق الاتصالات في الكويت، والتي لا تقدمها اي شركة أخرى حاليا. وعلاوة على ذلك، تم نقل برنامج الولاء في Ooredoo بالكامل إلى القنوات الرقمية كجزء من استراتيجية التحول الرقمي للشركة.



ويتضمن التطبيق أيضا على مكافآت (نقاط نجوم)، حيث تمنح عروضا خاصة حصرية لعملاء Ooredoo من شركاؤنا في قطاعات متنوعة منها المطاعم والترفيه والأزياء ونمط الحياة وغيرها، ويتم تحديث العروض أسبوعيا لجميع العملاء.