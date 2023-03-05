

ضمن مبادراته المتنوعة لترسيخ مبادئ الاستدامة في المجتمع، وفي إطار شراكته الاستراتيجية مع جمعية إنجاز الكويت، استقبل بنك الخليج مجموعة من طلاب جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا GUST، ضمن برنامج التدريب الوظيفي«Job Shadowing».



ويعد برنامج «Job Shadowing» ضمن المبادرات المستدامة، التي يشارك فيها بنك الخليج، انطلاقا من مساعيه المتواصلة لدعم الشباب، وإعدادهم لفهم أفضل لبيئة العمل المستقبلي في مرحلة ما بعد الجامعة.



وفي هذا الإطار، استمع الطلاب لشرح تفصيلي حول بيئة العمل المصرفي بشكل عام وداخل بنك الخليج بشكل خصوصا، من قبل فريق الاتصالات المؤسسية في بنك الخليج، حول المهام اليومية للعمل، مع توفير فرصة لهم لزيارة مكان العمل الفعلي، للتعرف عن قرب على دور الإدارة في البنك ودور كل عضو في الفريق.



واستعرض أعضاء فريق الاتصالات المؤسسية تجاربهم في مرحلة ما بعد التخرج، ورحلة البحث عن عمل، بداية من التقديم على الوظائف وحضور المقابلات، وكيفية اتخاذ القرار بشأن الخيارات المتاحة، كما أجابوا عن الأسئلة المتنوعة التي طرحها الطلاب بخصوص تلك الفترة، متطرقين إلى الفروقات الكبيرة ما بين الحياة الجامعية والعملية، وكيفية الانتقال السلس من مرحلة إلى أخرى.



وبهذه المناسبة، قالت مساعد مدير الاتصالات المؤسسية ميسون العطار: سعدنا كثيرا بالمستوى العلمي الراقي للطلاب المشاركين في البرنامج، وحرصهم على الاستعداد جيدا لمرحلة ما بعد الجامعة والانخراط في سوق العمل.



وأشارت إلى أن زيارة الطلاب إلى المقر الرئيسي لبنك الخليج كانت بمنزلة تجربة مميزة لمشاركة موظفي البنك خبراتهم وتجاربهم مع طلاب الجامعة، والاستماع إلى أفكارهم وطموحاتهم المستقبلية، مضيفة: «تنبع أهمية شراكتنا مع «إنجاز» في مساعدة الشباب على اكتساب الخبرة والاستعداد الجيد لسوق العمل».