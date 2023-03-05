

نفذت قوة الإطفاء العام بالتنسيق مع الشركة العربية دوت كوم تمرينا لعملية إخلاء وهمي في (برج كريستال) بمنطقة شرق، وذلك بمشاركة كل من مركزي اطفاء شرق والهلالي من محافظة العاصمة وقطاع وقاية العاصمة وطوارئ وزارة الداخلية، حيث تأتي هذه العملية ضمن خطة قطاع المكافحة في تدريب القائمين وتمرينهم على تنفيذ عملية الإخلاء في الابراج المرتفعة.



وكان سيناريو التمرين، ورود بلاغ لغرفة عمليات الاطفاء يفيد بنشوب حريق في برج كريستال بمنطقة شرق، وعلى الفور تم توجيه مركزي اطفاء شرق والهلالي الى موقع الحادث وعند الوصول تبين حدوث حريق وإصابة شخص في الدور السابع والأربعين، وعلى الفور تم إخلاء البرج وإنقاذ المصاب من قبل الفرقة، وتبين أن سبب الحريق تكييف مركزي وعلى الفور قامت فرق مكافحة الحريق بالحد من انتشاره منعا لاتساع دائرته.



وجاء تنظيم عملية الإخلاء بالتنسيق والتعاون بين برج كريستال وقوة الإطفاء العام ممثلة في قطاع المكافحة والوقاية بحضور العقيد محمد حسن علي رئيس مركز المدينة والمقدم سلمان عبد الأمير محمد ورائد سليمان الصراف، بالإضافة الى الشركة العربية العقارية مالكة البرج وممثلها بدر معرفي مدير التطوير في الشركة.



وبحضور ممثل شركة العربية دوت كوم مدير الصيانة المهندس محمود السيد ومن شركة التنمية العقارية أحمد سعيد، ومكتب دار أسامة بوخمسين للاستشارات الهندسية وممثله المدير العام م.محمود صلاح، ونواف العجمي مدير الموارد البشرية في مجموعة بو خمسين القابضة وذلك لتدريب القائمين على إدارة البرج في كيفية التعامل مع حالات الطوارئ وإخلاء البرج من الموظفين بأسرع وقت من سبل الهروب الآمنة الى نقطة التجمع خارج المبنى.



هذا، وقد تمت عملية الإخلاء الوهمي بنجاح نتيجة الجهود الكبيرة التي بذلها المشاركون في العملية.