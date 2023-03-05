محرك رباعي الأسطوانات سعة 1.5 ليتر لتجربة قيادة ديناميكية وكفاءة باستهلاك الوقود تبلغ 19.3 كم/ليتر



في إطار التزامها بتوفير التنقل للجميع وتطوير مركبات متنوعة تعكس تطلعات سائقي اليوم، أطلقت شركة مؤسسة محمد ناصر الساير وأولاده وتويوتا مركبة فيلوز الجديدة كليا ذات الـ 7 مقاعد، والتي جمعت بين رحابة المقصورة، التصميم الأنيق، الراحة والأداء العملي، وجهزت بمجموعة من المواصفات المتقدمة لتلبية احتياجات عملاء العلامة التجارية الأكثر تميزا.



وبهذه المناسبة، قال إيجي فوجيباياشي، كبير المهندسين المسؤولين عن تطوير مركبة تويوتا فيلوز: «اتبعنا مفهوم «سهولة القيادة في أي مكان وفي أي وقت ولأي شخص» عند تطوير المركبة الجديدة، وصممناها لتتمتع بقدرات استثنائية على المناورة، مما يسمح بقيادة سلسة ومريحة حتى على الطرقات الضيقة.

ومع مفهوم «الفخر والنشاط» المعتمد في تصميمها الرئيسي، نتطلع إلى تقديم مركبة ديناميكية بمقصورة داخلية فسيحة تتناسب مع مجموعة كبيرة من الاستخدامات وأساليب القيادة.

كما يسعدنا توفير العديد من المزايا التكنولوجية المتقدمة من تويوتا لعدد أكبر من السائقين في الشرق الأوسط، وكلنا ثقة من رضا العملاء على المركبة الجديدة».



من جهته، قال كي فوجيتا، الممثل الرئيسي للمكتب التمثيلي لشركة تويوتا في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى: «نحن متحمسون لإطلاق مركبة تويوتا فيلوز الجديدة في منطقة الشرق الأوسط، والتي تجسد التزام شركة تويوتا بالجودة والمتانة والموثوقية.

وتتسم المركبة الجديدة بميزات متقدمة، ومقصورة داخلية رحبة، وتصميم أنيق، والتي تهدف جميعها إلى منح السائقين الشعور بالمغامرة.

ويلبي التصميم الداخلي للمركبة مختلف تطلعات واهتمامات السائقين والركاب، إذ يوفر تنوعا حقيقيا وتجربة متعة تنقل فريدة وآمنة من خلال ميزات السلامة والراحة الفائقة في كل رحلة.

وأود أن أشكر عملاءنا الأوفياء في المنطقة على دعمهم المتواصل الذي يشكل حافزا قويا في إطار مواصلة سعينا إلى تطوير أفضل المركبات على الإطلاق».



هيكل صلب



وتسهم منصة مركبة تويوتا فيلوز 2023 الجديدة، وهيكلها الصلب، ونظام التعليق الجديد المتطور في توفير مستوى عال من التحكم بالمركبة وثباتها وراحة القيادة، سواء على الطرقات الوعرة أو حتى مع وجود العديد من الركاب.

ويمكن للسائقين الاختيار بين ثلاثة أنماط قيادة مختلفة، هي: «العادي»، و«الاقتصادي»، و«المعزز» لتناسب مجموعة متنوعة من ظروف القيادة وأنماطها. كما تتميز المركبة بقدرتها العالية على المناورة من خلال نصف قطر دوران يبلغ خمسة أمتار.



وتعد مركبة تويوتا فيلوز 2023 الجديدة كليا بتقديم تجربة قيادة ديناميكية، إذ تتوفر بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1.5 لتر مجهز بعمود كامات علوي مزدوج مؤلف من 16 صماما، ويعمل بتقنية توقيت الصمامات المتغير الذكي المزدوج Dual VVT-i، يقدم تسارعا سلسا واستجابة سريعة ويولد قوة 105 حصان وعزم دوران 138 نيوتن-متر لعزم الدوران، مع معدل استهلاك للوقود يصل إلى 19.3 كم/ليتر.

ويقترن المحرك بناقل الحركة المتغير المستمر (CVT)، الذي يحاكي ناقل الحركة المتسلسل بسبع سرعات، ويوفر تسارعا قويا وسلسا منذ بدء تشغيل المركبة وعند الانطلاق بسرعات منخفضة، وتسارعا هادئا وفعالا وكفاءة ممتازة في استهلاك الوقود مع السرعات الأعلى.



تصميم أنيق



وصممت المركبة الجديدة بواجهة أمامية فريدة من نوعها، ومقدمة مرتفعة ذات شبك مغزلي كبير، بينما تضيف المصابيح الأمامية النحيفة التي تعمل بتقنية الصمام الثنائي الباعث للضوء LED وقوالب الكروم مظهرا أنيقا ورياضيا في الوقت نفسه.

أما على جانبي المركبة، فتعبر الخطوط البارزة الممتدة من المقدمة إلى الخلف عن الطول والحضور الجريء، وتتناغم معها العجلات الكبيرة الخطوط الناتئة على المصدات.

وبالنسبة للتصميم الخلفي، تبرز مجموعة المصابيح الطويلة مظهر المركبة العريض. وأولت شركة تويوتا الراحة وسهولة الاستخدام اهتماما خاصا بجميع أنحاء مقصورة فيلوز 2023.

عند دخول المركبة، يرحب بالركاب من خلال الإضاءة الشاملة التي تكمل الشعور العام برحابة المقصورة، والتي تأتي مع مجموعة من الميزات المتقدمة والعملية.

وتشمل هذه المزايا شاشة ملونة تعرض بيانات عديدة (MID) مقاس 7 بوصات في وسط لوحة العدادات، تكملها شاشة وسائط متعددة مقاس 8 بوصات مزودة بنظامي آبل كار بلاي Apple CarPlay® وأندرويد أوتو Android AutoTM لتوفير تجربة متكاملة.

كما تتميز المركبة الجديدة بلوحة شحن لاسلكية للهواتف الذكية وثلاثة منافذ شحن «يو إس بي» USB مخصصة للصفين الأول والثاني، بالإضافة إلى مقبسين 12 فولت لتشغيل أنواع أخرى من الأجهزة.



ويمكن أن تستوعب صفوف المقاعد الثلاثة في تويوتا فيلوز الجديدة ما يصل إلى سبعة أشخاص، إذ يمكن طي الصفين الثاني والثالث معا أو بشكل فردي للحصول على أنماط مختلفة يمكن أن تتيح المزيد من المساحة للركاب أو حمل المزيد من الأغراض، بما في ذلك الأشياء الطويلة.

وتأتي المركبة الجديدة أيضا مجهزة بحجرات تخزين واسعة في جميع أنحاء المقصورة، بما في ذلك 12 حاملا للأكواب أو قوارير الماء.

وتشتمل وسائل الراحة الإضافية على نظام صوت مؤلف من 6 مكبرات صوت، ونظام تكييف هواء أوتوماتيكي قوي مع لوحة تحكم في صف المقاعد الثاني، ومستشعرات خلفية، ونظام دخول وتشغيل ذكي. وفي الوقت نفسه، يستفيد الأهل من راحة البال التي يوفرها نظام السلامة ISOFIX، والذي يثبت مقاعد الأطفال بشكل آمن.



أنظمة الأمان والسلامة



بالإضافة إلى ذلك، تتميز مركبة تويوتا فيلوز2023 الجديدة كليا بمجموعة شاملة من ميزات السلامة لحماية سائقيها وركابها، تتضمن ست وسائد هوائية تعمل بنظام تقييد الحركة التكميلي (SRS) تشمل وسائد هوائية أمامية للسائق والراكب الأمامي، ووسائد هوائية جانبية للمقاعد الأمامية، ووسائد هوائية ستارية لصفوف المقاعد الثلاثة، ونظام التحكم في ثبات المركبة VSC، ونظام منع انغلاق المكابح ABS، ومكابح التوقف الإلكترونية EPB مع وظيفة تثبيت الفرامل، ونظام التنبيه في حالات التوقف المفاجئ ESS، ونظام منع الانزلاق TRC، ونظام المساعدة في الانطلاق على المرتفعات HAC، ونظام مراقبة ضغط الإطارات TPWS، وغيرها الكثير من الميزات الأخرى.