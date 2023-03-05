تعافت أسعار النفط من موجة بيع قصيرة، لترتفع دولارا للبرميل يوم الجمعة الماضي، وتنهي الأسبوع على زيادة مدفوعة بتجدد التفاؤل بشأن الطلب من الصين أكبر مستورد للنفط.



وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.08 دولار بما يعادل 1.3% لتبلغ عند التسوية 85.83 دولارا للبرميل. وجرت تسوية العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي عند 79.68 دولارا للبرميل، بارتفاع 1.52 دولار أو 1.9%، وسجل خاما القياس كلاهما أعلى مستوياتهما عند الإغلاق منذ 13 فبراير، وفق رويترز.



وحققت أسعار النفط ثالث أكبر مكاسب أسبوعية بالنسبة المئوية هذا العام، إذ عززت بيانات اقتصادية صينية قوية الآمال في نمو الطلب على النفط، حيث نما نشاط قطاع الخدمات في الصين في فبراير بأسرع وتيرة في 6 أشهر، ونما نشاط الصناعات التحويلية هناك أيضا.

وتتجه واردات الصين المنقولة بحرا من النفط الروسي لتسجيل مستوى قياسي هذا الشهر، ومن المتوقع أن تسجل واردات الصين المنقولة بحرا من النفط الروسي مستوى قياسيا مرتفعا هذا الشهر مع استفادة المصافي من الأسعار المنخفضة.