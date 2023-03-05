أعلن البنك الدولي أن الزلزال البالغة قوته 7.8 درجات على مقياس ريختر في جنوب تركيا والذي ضرب مع هزاته الارتدادية شمال سورية، تسببت في أضرار تقدر بنحو 5.1 مليارات دولار.



وهذه المنطقة السورية الأكثر تضررا من الزلزال، كانت قد تأثرت في شكل خاص جراء الحرب منذ عام 2011. والأضرار التي سببتها الزلازل تعادل 10% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد وتشمل أربع محافظات يقيم فيها 10 ملايين شخص بينهم العديد من النازحين داخليا، منهم 4 ملايين بين نازح ومقيم موجودون في محافظة ادلب وريفها وأجزاء من ريف حلب.



وقال مدير دائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي جان كريستوف كاريه في بيان إن «هذه الخسائر تضاف إلى سنوات من الدمار والمعاناة والصعاب التي يعيشها الشعب السوري. يتوقع أن تؤدي الكارثة إلى تراجع النشاط الاقتصادي الذي سيؤثر بشكل أكبر في آفاق النمو».



ويدرك البنك الدولي أن هذا التقدير يمكن أن يكون غير نهائي نظرا إلى نقص المعلومات المتعلقة بالوضع على الأرض، مشيرا إلى أن نطاق التقييم يتراوح بين 2.7 مليار و7.9 مليارات دولار.



وأوضح البيان أن الأضرار الاقتصادية يتركز نصفها في محافظة حلب التي كانت تعتبر العاصمة الاقتصادية لسورية قبل ان تدمرها الحرب ويهجرها معظم الصناعيين.



والتقديرات لا تأخذ في الاعتبار الأضرار التي لحقت بالتراث الثقافي، وهو تراث «تضرر بشدة لكن يصعب تحديد قيمة» هذا الضرر.