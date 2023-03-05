

أعلن مدير أول العلاقات العامة والإعلام بالشركة الكويتية للاستثمار طلال الرشدان، عن تنظيم بطولة النخبة الرمضانية لكرة القدم خلال الفترة من 24 مارس الجاري حتى 5 أبريل المقبلين، بالتعاون مع الهيئة العامة للشباب وتحت رعاية وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري، موضحا أن البطولة ستقام بمشاركة 32 فريقا وبنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، على أن يضم كل فريق 8 لاعبين 6 منهم أساسيين واثنين احتياطيين.

وقال الرشدان في تصريح صحافي: «تنظيم البطولة يأتي تأكيدا على دور الكويتية للاستثمار الرائد في دعم الرياضة والرياضيين بصفة خاصة، والمجتمع الكويتي بصفة عامة، خصوصا أن الشركة لم ولن تألو جهدا بهذا الشأن»، مشيرا إلى أن الفريق الفائز بالمركز الأول سيحصل على 1200 دينار وصاحب المركز الثاني على 800 دينار والثالث على 500 دينار، كما سيتم تقديم هدايا عينية لأفضل لاعب في كل مباراة من الشركات الراعية للبطولة والذي سيقوم نجم المنتخب الوطني ونادي الجهراء الأسبق وائل سليمان باختياره عقب كل مباراة.

وشدد الرشدان على أن الجماهير ستكون على موعد مع المتعة بمشاهدة البطولات من المدرجات، مبينا أنه سيتم تقديم جوائز عينية لها في كل مباراة، على غرار بطولات البراعم التي نظمتها الشركة في السنوات الماضية، وشهدت اكتشاف العديد من النجوم الذين التحقوا بالأندية، لافتا إلى أن اللجنة المنظمة فتحت باب التسجيل للفرق المشاركة من المواطنين والمقيمين من جميع الجنسيات.