

فرض منتخب الجمباز الإيقاعي للفتيات حضوره المميز في اليوم الأول من بطولة أمستردام الدولية، وحقق 6 ميداليات ملونة بواقع 4 ذهبيات وفضيتين عبر اللاعبتين راية القصار ونبيلة الخرافي.



وتألقت اللاعبة القصار (مواليد 2013) في منافسات المستوى الأول، وانتزعت 3 ميداليات ذهبية في أداتي الصولجان والطوق والفردي العام، فيما أحرزت اللاعبة الخرافي الميدالية الذهبية في مسابقة الأداء بالكرة، وميداليتين فضيتين في أداة الصولجان والفردي العام ضمن الفئة نفسها والمستوى ذاته.



ويضم وفد المنتخب الذي تقوده المدربة الأوكرانية فيكتوريا فسيوك، اللاعبتين لامار الفودري وأمينة الكندري إلى جانب راية القصار ونبيلة الخرافي، وتأتي المشاركة الكويتية في البطولة ضمن خطة اتحاد الجمباز لتطوير مستوى لاعبات المنتخب وتوفير فرص احتكاك مع مدارس قوية ومختلفة في لعبة الجمباز الإيقاعي، إذ تشهد بطولة أمستردام مشاركة 10 دول متقدمة في هذه الرياضة، وهي: هولندا (المضيفة)، ألمانيا، إسبانيا، أوكرانيا، قبرص، بلجيكا، بريطانيا، لوكسمبورغ، لبنان والكويت.