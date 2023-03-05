

هادي العنزي



تغلب الفريق الأول لكرة السلة بنادي كاظمة على نظيره القادسية 83-73 في أولى مواجهات الفريقين بالدور الحاسم للدوري العام «الممتاز»، وذلك في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأول على صالة الاتحاد بمجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات، ليسجل «البرتقالي» أول فوز له في المواجهات الحاسمة على لقب الدوري.

وتقام مساء اليوم مباراتان على صالة نادي كاظمة، حيث يلتقي في الـ 5:15 مساء الصليبخات مع القرين في لقاء متكافئ، تتبعمها في الـ 7:15 مساء مواجهة قوية تجمع الكويت حامل اللقب مع الجهراء على ذات الصالة.

جاءت مواجهة كاظمة والقادسية بأفضلية كبيرة للأول في أغلبت فتراتها، تمكن «البرتقالي» من الخروج متقدما في الربع الأول 15-12، وزاد فارق النقاط قبل انتهاء النصف الأول من المواجهة إلى 11 نقطة، بعدما سجل في الربع الثاني 24 نقطة، واكتفى الأصفر بتسجيل 16 نقطة فقط.

وظهر القادسية بأداء أفضل في الربع الثالث، وتمكن من مجاراة خصمه، وسجل 19 نقطة، فيما سجل كاظمة 20 نقطة، وواصل لاعبو الأصفر أداءهم المتميز في الربع الأخير ليسجلوا 26 نقطة، لم تكن كافية لتقليص الفارق، أو معادلة النتيجة بعدما سجل لاعبو البرتقالي 24 نقطة، مكنتهم من الخروج فائزين. وفي دوري الدرجة الأولى فاز النصر على التضامن 82-77، والشباب على اليرموك 105-71.