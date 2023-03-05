

يسعى برشلونة متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم والمنتشي من فوزه بالكلاسيكو على غريمه اللدود ريال مدريد في ذهاب نصف نهائي الكأس، للتقدم خطوة جديدة نحو الظفر باللقب، وذلك عندما يستقبل على ملعبه «كامب نو» ضيفه فالنسيا الأحد ضمن منافسات المرحلة 24.



ويفتقد النادي الكاتالوني جهود مهاجميه الپولندي روبرت ليفاندوفسكي والفرنسي عثمان ديمبيلي ولاعب الوسط بيدري، لذا ستكون مباراته أمام فريق «الخفافيش» معركة طاحنة في سعي الأخير لتفادي الهبوط، حيث يحتل المركز الثامن عشر برصيد 23 نقطة متقدما بفارق نقطة عن خيتافي وصيف القاع ومتأخرا بفارق نقطة عن بلد الوليد الذي يستقبل إسبانيول أيضا.



ولا يضع برشلونة في الحسبان خسارة ثانية تواليا في الدوري، إذ بعد خروجه من مسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ» أمام مان يونايتد بمجموع المباراتين 3-4، تعرض لخسارة مفاجئة في «لا ليغا» أمام ألميريا 0-1 حالت دون زيادة تقدمه في الصدارة إلى 10 نقاط أمام غريمه ريال مدريد (59 مقابل 52).

ويأمل النادي الملكي في العودة إلى سكة الانتصارات بعد مباراتين لم يذق خلالهما طعم الفوز، إذ كان خرج بتعادل مخيب في ديربي العاصمة أمام جاره اللدود أتلتيكو 1-1 في المرحلة الماضية، قبل أن يسقط أمام برشلونة في الكأس.

وسيكون على ريال أن يحتاط من مهاجم بيتيس بورخا إيغليسياس المشهور بـ «باندا»، في حين يفتقد جهود لاعبه الفرنسي نبيل فقير الذي سيغيب حتى نهاية الموسم الحالي للإصابة، على غرار سيرجيو كاناليس المبتعد عن الملاعب للسبب ذاته.



ويملك إيغليسياس الذي سجل 10 أهداف هذا الموسم في 21 مباراة القدرة على إلحاق الضرر بحامل اللقب في حال حصل من زملائه على فرص تهديفية بمواجهة مرمى الحارس البلجيكي تيبو كورتوا.



وواصل ريال سوسييداد نزيف النقاط بسقوطه في فخ التعادل السلبي أمام ضيفه قادش في افتتاح المرحلة.



ورفع سوسييداد رصيده إلى 44 نقطة في المركز الثالث.