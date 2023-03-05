

حوَّل آرسنال تأخره أمام بورنموث بنتيجة 2-0 إلى فوز صريح بنتيجة 3-2 في اللقاء الذي جمعهما أمس على ملعب «الإمارات» ضمن إطار منافسات الجولة الـ 26 من الدوري الإنجليزي الممتاز.



وأنهى بورنموث الشوط الأول من اللقاء متفوقا بهدف نظيف سجله اللاعب فيليب بيلينغ بعد مرور 9 ثوان فقط على انطلاق المباراة، وهو ثاني أسرع هدف بتاريخ البطولة، بعد استغلاله خطأ دفاعيا للاعبي ارسنال.



وفى الشوط الثاني عزز الضيوف تقدمهم بتسجيل الهدف الثاني عن طريق ماركوس سينسي من ضربة رأسية قوية (57).



ونجح أرسنال في العودة للنتيجة بتسجيله هدفين متتاليين عن طريق توماس بارتي وبين وايت في الدقيقتين 62 و70 من زمن اللقاء.



ونجح البرازيلي ريس نيلسون في تسجيل هدف الفوز (7+90) من تسديدة قوية سكنت يسار حارس بورنموث.



ليعزز أرسنال صدارته لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 63 نقطة، متفوقا بفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي الوصيف برصيد 58 نقطة.



كما فاز مان سيتي على ضيفه نيوكاسل 2-0، وتقدم سيتي بهدف في الدقيقة 15 عندما سدد فيل فودين كرة من على حدود منطقة الـ 6 ياردات لتصطدم بقدم سفين بوتمان، مدافع نيوكاسل، قبل ان تعانق الشباك.



وأضاف برناردو سيلفا الهدف الثاني في الدقيقة 67 من تسديدة أرضية قوية من داخل منطقة الجزاء.



ورفع سيتي رصيده إلى 58 نقطة في المركز الثاني، وتوقف رصيد نيوكاسل عند 41 نقطة في المركز الخامس.



وفي السياق ذاته، أنهى تشلسي معاناته ونجح في تحقيق الفوز على ضيفه ليدز يونايتد بهدف نظيف خلال المباراة التي أقيمت على ملعب «ستامفورد بريدج» ضمن الجولة نفسها، ورفع رصيده إلى 34 نقطة فيما توقف رصيد ليدز عند 22 نقطة.



وفاز برايتون على وست هام برباعية نظيفة، فيما تغلب ولفرهامبتون على توتنهام بهدف دون رد.



إلى ذلك، يتوق مان يونايتد المتوهج إلى إلحاق المزيد من الضرر بغريمه الأزلي ليفربول، عندما يتواجهان على ملعب أنفيلد اليوم.



فاز ليفربول بمباراتي الدوري ضد يونايتد الموسم الماضي بمجموع 9-0. لكن مسار كل من الناديين تغير بشكل دراماتيكي خلال الأشهر الـ12 الماضية.



بعد أن أنهى جفافا دام 6 أعوام بتتويجه بلقب كأس الرابطة الماضي على حساب نيوكاسل، وخسارته مباراة واحدة فقط في آخر 22 في جميع المسابقات، لا يزال مان يونايتد على المسار الصحيح لتحقيق رباعية هذا الموسم.



أما ليفربول الذي خسر ذهابا في الدوري هذا الموسم ضد يونايتد على ملعب «أولد ترافورد»، فهو بحاجة لكل نقطة من أجل البقاء في المنافسة على المركز الرابع.



وعاد فريق المدرب الألماني يورغن كلوب الى الصراع بعد تحقيقه ثلاثة انتصارات وتعادل في آخر أربع مباريات في الدوري بعد أن استهل العام بطريقة كارثية. لكن خلال هذه السلسة، مني بهزيمة مذلة على أرضه ضد ريال مدريد الإسباني 2-5 في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال كشفت جميع عيوبه الدفاعية.